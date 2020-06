Molestia en Chile Chico por atención telefónica de emergencias médicas y dentales

Diversos fueron los reclamos ciudadanos recibidos por la Municipalidad de Chile Chico, en la región de Aysén, que daban cuenta de la molestia originada por la escasa atención presencial de los profesionales médicos y dentistas, en el hospital Leopoldo Ortega, a pesar de que no existen casos positivos ni sospechosos de Covid–19 en la comuna.

Según los ciudadanos al no ser atendidos de manera presencial, pierden la privacidad que deberían tener en las atenciones de emergencia, relizadas de manera telefónica por médicos y dentistas.

"Aquí lo que se está demandando es una atención de los médicos y los dentistas, el resto de los funcionarios, trabajadores, muchos de ellos familiares, vecinos, conocidos de nosotros, la gente está absolutamente conformes con su labor. Pero creo que, el protocolo que tiene hoy en día el hospital está absolutamente equivocado y tiene un alto nivel de insatisfacción de la gente" dijo el alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra.

La primera autoridad comunal agregó que "Este protocolo tan estricto de casi no atender público, se contradice absolutamente con el hecho de que aquí en la comuna no hay ningún caso de coronavirus, entonces, también tenemos que adecuarnos a lo que es la realidad y acá estamos viendo un tema absolutamente cerrado a la atención normal" señaló Ibarra.

Desde el municipio indicaron que hay alrededor de 9 médicos, 5 dentistas, lo que sería suficiente para atender a la población de la comuna ubicada en la cuenca del Lago General Carrera, que alcanza las 4865 personas.

"La atención de salud no es un favor, es un derecho" indicó el alcalde, Ricardo Ibarra, agregando que "no es posible que la gente esté siendo atendido en la puerta del hospital, "¿qué pasa con los adultos mayores que por su condición económica no tiene ni para cargar el teléfono?, no se les puede pedir a ellos que se contacten con el hospital, por eso llegan al recinto para una atención presencial"

Tras las denuncias, el Concejo Municipal decidió enviar una oficio a las autoridades sectoriales, dando cuenta de la molestia ciudadana por los inconvenientes que existirían en los protocolos de atención, establecidos por el hospital Leopoldo Ortega, en el contexto de la pandemia por el coronavirus