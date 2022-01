Molestia y preocupación ha causado en la Cámara Baja el caso de la diputada socialista Jenny Álvarez, quien se contagió de Covid-19 y no tiene el esquema completo de vacunación, situación que derivó en la cuarentena de toda la bancada PS.

En la sesión de este martes, en la que no se llevaron a cabo votaciones, el diputado René García (RN) dijo que "los diputados que nos han metido en esta bolsa de gatos en que estamos hoy día tratando de salir, creo que no tienen perdón de Dios. Perdonen que lo diga así, podrán decir cualquier cosa, pero si no están vacunados espero que los colegas no puedan entrar a esta corporación. Nosotros tenemos que poner nuestras reglas propias para salvar la salud de todos y cada uno de nuestros parlamentarios".

Esta postura fue refrendada por el independiente René Alinco, quien dijo que "aquí no se trata de cumplir o no cumplir con la Constitución, aquí se trata de cumplir con el protocolo sanitario. Tenemos la obligación de cumplir con el protocolo sanitario. No lo podemos obligar a que se vacune, es cierto, pero tampoco esas personas que no se vacunan tienen la facultad de andar por todas partes sin ninguna protección".

Por su parte, René Saffirio (Ind) manifestó que se debe avanzar en habilitar la modalidad de voto a distancia, ante la posibilidad de nuevos contagios de Covid-19 y otras cuarentenas.

"Es evidentemente de alto riesgo permanecer durante largas horas en este edificio, los funcionarios están asustados y legítimamente nosotros también. Perfectamente se podría acordar con el Senado una fórmula que permitiera tramitar una reforma constitucional express para poder volver a sesionar telemáticamente por lo menos hasta que pase realmente el peligro de contagio masivo por Covid", puntualizó.