Mujer contagiada con coronavirus fue detenida tras fiscalización en la estación Lo Valledor

Fiscalizaciones realizadas en los accesos de la estación de combinación entre Metro y Metrotren Lo Valledor permitieron detectar a una mujer contagiada con Covid-19, la cual fue detenida.

Esta persona llegó al lugar, donde se le solicitó su documentación, su permiso temporal y al ingresar su nombre al sistema en línea de Carabineros se confirmó su contagio con el virus y que debía cumplir cuarentena hasta el 13 de junio.

En su defensa, la mujer dijo que se hizo el examen el pasado 30 de mayo, pero que nunca supo de su resultado.

"Llamé, llamé, llamé, he llamado todos los días, no contestan el teléfono, entonces creo que es una falla del sistema de salud (...) Perdí el sentido del olfato y del gusto y nada más, no me he sentido mal, no tengo dificultad respiratoria", dijo a TVN.

"Me van a llevar detenida porque ahora recién me vine a enterar que estaba positiva y no tengo ningún problema, ellos están haciendo el protocolo como corresponde", expresó.

En tanto, el capitán del Ejército Jean González explicó que el lugar es importante para mantener el control de los traslados de ese sector.

"Estamos realizando control de identidad territorial al 100 por ciento de las personas que están llegando a la estación Lo Valledor y la idea de esto es poder fiscalizar a las personas que tengan su permiso temporal y que tengan su carnet de identidad al día. Este es un punto neurálgico que es super importante mantener el control acá", dijo el oficial.