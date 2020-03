Municipalidad de Quilicura y Providencia anuncian suspensión de clases a partir del lunes

La Municipalidad de Quilicura anunció la suspensión de clases a partir de este lunes en jardines infantiles, escuelas y liceos municipales de la comuna.

"Como una forma de resguardar la salud de nuestra comunidad, y siguiendo las medidas sanitarias que se están tomando en nuestro país", destacaron desde el municipio.

La municipalidad de Quilicura se suma así a la medida que adoptó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y los rectores de planteles universitarios, quienes han paralizado las actividades académicas por iniciativa propia, sin una directriz gubernamental.

A través de las redes sociales, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), anunció la suspensión de las clases presenciales en la comuna hasta el 15 de abril.

A través de Twitter, la autoridad comunal explicó que "casi el 90 por ciento de los alumnos de nuestros liceos y colegios vienen de otras comunas, de muchas comunas distintas, viajan durante una hora en metro y vuelven a sus comunas. Eso significa que, por mucho que se laven las manos, probablemente se van a contagiar y van a contagiar a muchos otros".

"Por lo tanto, a partir de mañana, no vamos a suspender las clases sino que las vamos a empezar a realizar de manera online. Tenemos desde la semana pasada un software –que compramos-, vamos ayudar a financiar la conexión a los alumnos vulnerables", aseguró Matthei.

"Estamos ya conversando con Junaeb para ver como se les puede repartir los alimentos en sus comunas de origen", declaró la alcaldesa, agregando que "mañana y el martes tenemos reuniones con los dirigentes de todas las comunidades escolares, por lo tanto, se suspenden (las clases) en los colegios, a partir de mañana y hasta el 15 de abril, es posible que esto se alargue".

