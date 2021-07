Municipios de Los Espejo y Quinta Normal decidieron no retomar las clases presenciales

La Municipalidad de Lo Espejo tomó la decisión de no retomar las clases presenciales durante todo este año.

Desde el municipio declararon, mediante un comunicado, que se mantendrá la modalidad online hasta que se aseguren condiciones mínimas de funcionamiento.

Información Importante 📢📢 sobre el retorno a clases en nuestra comuna. pic.twitter.com/s2XGIFFjHZ — Municipalidad de Lo Espejo (@muniloespejo) July 24, 2021

"Producto de la falta de condiciones sanitarias, sumado al grave deterioro de la infraestructura de nuestros establecimientos educacionales, es que como municipio hemos tomado la determinación de no retomar las clases presenciales este segundo semestre y mantener la modalidad online mientras no se aseguren las condiciones mínimas de funcionamiento", señaló el texto.

"Informamos que se mantendrá la entrega de todos los beneficios derivados de Junaeb como ha sido hasta la fecha", añadió el comunicado: "Nuestro compromiso como municipio es que se resguarde la salud e integridad de todas y todos los integrantes de las comunidades educativas".

En conversación Cooperativa, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, explicó que "la presencialidad, de momento, se hace inviable a raíz de las condiciones específicas en las cuales se encuentran los establecimientos educacionales... No solo hay una falta de infraestructura para prevención del Covid, sino que también hay un deterioro generalizado en los establecimientos educacionales, donde hay algunos con sistemas eléctricos que no están aptos; techos isalubres; con plagas de distinto de tipo".

"Creo que es bueno tener presente que las comunas que no somos las privilegiadas por el sistema sufre una deuda histórica respecto a la ifraestructura de nuestros establecimientos educacionales", lamentó la autoridad comunal.

Alcaldesa de Quinta Normal: "Se nos hace imposible volver a clases presenciales"

Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), detalló que "se nos hace imposible volver a clases presenciales con todos los colegios, tenemos una infraestructura muy deficiente, particularmente en un colegio que es el que está en peor estado, pero el resto está parecido".

"Tenemos hoyos en los pisos, se nos llueve todo el colegio, tenemos hongos en las aulas de clase, en el casino y los baños. Los bomberos hicieron un recorrido para revisar los sistemas eléctricos de los colegios y algunos tienen riesgo de que se incendien, este es el nivel del que estamos hablando", lamentó la jefa comunal.

Ante esto, emplazó a las autoridades anteriores y afirmó que "da mucha pena, da mucha rabia en las condiciones de infraestructura que lamentablemente estamos recibiendo a los colegios de Quinta Normal".

Además, desde esta municipalidad afirmaron que han iniciado conversaciones con el Ministerio de Educación para realizar trabajos en los establecimientos y poder en septiembre regresar a la presencialidad de forma general. Pese a esto, algunos colegios técnicos esperan un regreso de los cuartos medios para no atrasar sus prácticas.

Magisterio insiste en que es imposible el retorno a clases

En tanto, desde el Colegio de Profesores Metropolitano han realizado un catastro sobre los establecimientos que no regresarán a clases este lunes, cifra que alcanza cerca de un 80 por ciento del total en la capital.

"Consideramos que no están las condiciones para el retorno a clases presenciales, no solo porque hemos visto las condiciones de infraestructura en las cuales están muchas de nuestras escuelas, jardines y liceos a lo largo y ancho del país... Sino que también porque no existe la seguridad ni la certeza de que todo lo que debe considerarse para llevar adelante los protocolos, efectivamente se cumpla en todos los territorios de nuestro país", señaló el presidente del Magisterio, Carlos Díaz.

Colegios particulares y subvencionados están preparados

En tanto, el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Parituculares Pagados y Subvencionados, Hernán Herrera, aseguró que los establecimientos están completamentes preparados.

"El sector subvencionado tiene las condiciones, de hecho viene preparándose desde finales del año pasado desde el punto de vista sanitario... Se han cumplido todos los protocolos; eso ha dado seguridad a las familias. De hecho la respuesta de las familias en marzo, con el sistema de turno, fue bastante mejor que lo que nosotros preveíamos al inicio. Estando en un nivel superior al 60%", señaló Herrera.

"No hubo contagios al interior de los colegios, sino que hubo alumnos que llegaron contagiados... Se aplicaron los protocolos especialmente establecidos para aquello", agregó.

Un 80% de los colegios municipales no tienen fecha de retorno en La Araucanía

En la Región de La Araucanía el 80% de los colegios municipales no tienen fecha de retorno presencial, mientras que los colegios particulares y subvencionados han definido regresos diferidos por las próximas dos semanas.

"La mayoría de los establecimientos particulares y subvencionados ya han definido fecha de retorno. En el caso de las comunas que están en cuarentena también está la posibilidad... Ellos ya saben que el plan Paso a Paso permite que las comunas en cuarentena los estudiantes también tengan acceso a los colegios abiertos, mediante una solicitud que tiene que hacer el sostenedor al Ministerio", señaló el seremi de Educación en La Araucanía, Edison Tropa.

"El calendario escolar dice que el segundo semestre parte desde el 26, pero los establecimientos han fijado fecha de retorno desde el lunes de la semana que viene", agregó la autoridad.