"No me importa si estás vacunado, idiota": Profesora fue suspendida tras insultar a alumno sin mascarilla

Una profesora se hizo viral en redes sociales luego de ser grabada insultando a un estudiante que no usaba mascarilla dentro de la sala de clases.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de mayo en Poynette, Wisconsin, Estados Unidos.

"¡No me importa si estás vacunado, idiota! No quiero enfermar y morir. Hay otras personas a las que puedes infectar sólo porque estás vacunado", gritó.

"¿Sabes qué? No eres una persona especial por aquí. Deberías escuchar cómo todos hablan de ti por aquí. Eres un imbécil y necesitas respetar a otras personas en tu vida", interpeló la mujer al estudiante, sentado en el piso sin mascarilla.

"No eres un gran hombre en el campus, deja de caminar por aquí como si tuvieras un palo en el trasero", agregó.

Tras lo ocurrido, se inició una investigación y la profesora involucrada fue puesta en licencia administrativa en espera de su resultado. "El Distrito se comunicó con los padres y estamos tomando medidas para brindar el apoyo adecuado al estudiante involucrado ", escribió el administrador de educación del distrito de Poynette, Matt Shappell.

Revisa el registro aquí:

Is this Robyn Rylander, an abusive Special Ed teacher at Poynette High School in Wisconsin?

If so...an unhealty, obese teacher shouldn't berate a student about health regarding not wearing a mask at lunch.@PoynettePress@Poynette pic.twitter.com/bZTUOptkwM