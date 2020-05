No sólo cajas de alimento: Cerro Navia ayudará a vecinos con subsidios de arriendo y gas

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, afirmó en Cooperativa que en su comuna no sólo se entregarán las anunciadas cajas de alimento, sino que también el municipio ayudará a sus vecinos con subsidios de arriendo y compra de gas.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el jefe comunal indicó que "vamos a hacer un esfuerzo con este aporte extraordinario (de recurso) que está enviando el Gobierno, que ya ingresó al municipio, comprar todas las cajas que podamos de alimento y destinar una fracción a subsidios de arriendo, a comprar gas (porque) viene el frío".

"Con todas nuestras precariedades, nunca en la historia de Cerro Navia habíamos entregado gas. Ahora estamos entregando vales de gas para la gente pueda calefaccionarse. Lo contundente de esto es inyectar más mercadería", aseveró.

Tamayo, además, reiteró sus dudas sobre la logística para el reparto de las cajas, señalando que el intendente metropolitano, Felipe Guevara, "nos dice que es una por predio, independiente de cuántos hogares haya ahí".

"Eso, a nuestro juicio, es súper injusto", aseveró la autoridad comunal, dando cuenta que en poblaciones de su comuna "tenemos tres o cuatro hogares dentro de un mismo predio; y si una persona le arrienda a otro, ¿a quién le voy a entregar esa caja? ¿Al que arrienda piezas para que la gente viva ahí?"

"Le hemos pedido al Gobierno que revise esto y que sea hacia los hogares, hacia las familias", señaló.

Pero, añadió Tamayo, "como el Gobierno -al parecer- todavía está destinando solamente una caja por predio, independiente de la familia, el resto poder apoyar nosotros de forma simultánea. Tenemos que ser lo más eficientes en la entrega y no provocar esta espera que quizás no podamos responder".

PRIORIZAR A VECINOS QUE "NO PUEDEN ESPERAR EL MES"

El alcalde Tamayo remarcó que "vamos a entregar las cajas donde no llegue La Moneda, pero vamos a actuar en paralelo, (...) vamos a partir por un sector, pero no es que no lleguemos al resto. Vamos a llegar a toda la comuna. Si no es con recursos del Estado, vamos a llegar con recursos municipales".

Si bien estima que tardará un mes la distribución de las cajas -tanto del Gobierno como del municipio- a todos los hogares de Cerro Navia, actuarán en la urgencia para priorizar a vecinos que "no pueden esperar el mes".