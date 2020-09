Ñuble abastecido al 91% de la capacidad, ad portas de cuarentena en Chillán y Chillán Viejo

Altas aglomeraciones en el comercio de Chillán y Chillán Viejo se registraron en las horas previas al inicio de la nueva cuarentena, que regirá desde este miércoles en la intercomuna.

La gente se volcó a supermercados, ferias, farmacias y estaciones de servicio, además de realizar trámites en entidades bancarias y de servicios básicos, no obstante los riesgos que conllevan para la propagación del Covid-19.

Las autoridades llamaron a la población a mantener la calma, ya que el abastecimiento está asegurado para las semanas venideras, así como también la operatividad de servicios esenciales. Apelaron, en este sentido, a la experiencia que se tiene de la primera cuarentena, de abril.

"Los lugares de abastecimiento están garantizados y operativos, toda vez que quienes concurran a ellos cuenten con los permisos temporales o salvoconductos tramitados a través de comisariavirtual.cl", señaló el gobernador de Diguillín, Enrique Rivas.

En tanto, el seremi de Economía, Roger Cisternas, señaló que "al día de hoy, los 19 principales centros de abastecimiento de nuestra región se encuentran con un 91,4 por ciento de su capacidad, por lo cual pronosticamos tener una similar condición en los días venideros".

"No hay necesidad de acaparar"

El seremi de Agricultura, Juan Carlos Molina, mencionó, por su parte, que "el campo no para, por lo que las frutas y verduras no faltarán. Los permisos para salir a abastecerse también estarán disponibles, así que no hay necesidad de acaparar productos de cualquier tipo".

El retorno a la fase uno del Plan Paso a Paso, anunciado por el Ministro Enrique Paris para las comunas de Chillán, Chillán Viejo, Santa Cruz y Hualqui busca frenar el alza de casos activos y positividad que han mostrado estas comunas, y regirá desde las 5 de la mañana de este miércoles.