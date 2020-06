Ñuble acumula 2.135 contagiados de Covid-19 tras peak de nuevo casos diarios

La región de Ñuble marca sus cifras más altas desde el inicio de la pandemia por el Covid-19. de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, alcanzó un total acumulado de 2.135 personas diagnosticadas, mientras que el viernes sumó 129 nuevos casos, lo que representa la cifra diaria más alta en tres meses.

Lo anterior se suma al aumento del número de hospitalizados, que a este sábado llega a 75 personas internadas, de las cuales 14 están con ventilación mecánica.

Un escenario que preocupa a las autoridades regionales de cara a la evolución que pueda tener la emergencia durante la próxima semana.

El intendente Martin Arrau señaló que "la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada uno de nosotros. Son las personas las que transmiten el virus. Y debemos adaptarnos, tener rigurosidad, templanza, carácter, para hacernos cargo de la responsabilidad individual para no contagiarse y no contagiar al resto".

Por su parte, la seremi de Salud, Marta Bravo, indicó que "por primera vez en toda la pandemias tuvimos cifras de tres dígitos en nuestra región, hoy bajamos, pero eso no nos da pie a relajarnos. Viene mañana el Día del Padre y el próximo fin de semana es largo, por lo que será clave extremar las medidas preventivas".

Mantén siempre el distanciamiento físico como una de las medidas para evitar contagios de #COVID_19.#CuidémonosEntreTodos



Residencias sanitarias

Desde el Servicio de Salud de Ñuble confirmaron que actualmente, de los 204 cupos habilitados en cinco residencias sanitarias, hay un 68 por ciento de ocupación, lo que también mantiene en alerta a las autoridades.

La primera autoridad regional señaló que "la estrategia consiste en aislar a las personas enfermas y se tienen todas las facultades legales para llevar a la fuerza si es necesario a las personas que no tengan las condiciones de confinamiento en sus hogares, según lo estime la autoridad sanitaria".