Nueva recomendación del Minsal: Es prudente usar mascarillas cuando hay concentración de gente

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que "es absolutamente prudente" utilizar mascarillas en lugares con alta cantidad de personas durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud actualizaron la recomendación general, que hasta este fin de semana pedía que su uso se reservara a profesionales de la salud y personas diagnosticadas.

De acuerdo al titular del Minsal, ambas entidades plantearon que "a pesar de que la evidencia de protección no es demasiado grande, el uso de mascarillas por todo ciudadano cuando se encuentre en lugares con concentración de gente -en una cola, en un supermercado, en una reunión social, en fin-, es absolutamente prudente".

Breaking: CDC’s recommendation on use of cloth face coverings, especially in areas of significant community-based transmission of #COVID19. Read more: https://t.co/bihJ3xEM15