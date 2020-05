Nueva York investiga una mortal enfermedad infantil ligada con el coronavirus

El estado de Nueva York está investigando un centenar de casos de menores de edad con una enfermedad inflamatoria posiblemente relacionada con el Covid-19, por la que ya han fallecido tres hasta la fecha, informó este martes el gobernador Andrew Cuomo.

En su actualización diaria sobre el coronavirus SARS-CoV-2, la autoridad dijo que la curva de contagios sigue "en descenso" de cara a la reapertura económica que comenzará el viernes en el norte del estado, pero llamó la atención sobre el "preocupante" problema de esta enfermedad infantil "que parece ser creada por el virus" y que puede "afectar al corazón".

Agregó que las edades del centenar de casos que investiga el Departamento de Salud son variadas y alcanzan hasta los 21 años, pero más de la mitad se concentran en una franja entre cinco y 14 años, mientras que los fallecidos tenían cinco, siete y 18 años.

Los síntomas son similares a los de la enfermedad de Kawasaki o el síndrome del 'shock' tóxico, indicó Cuomo, quien destacó que los niños no presentan síntomas respiratorios (los más habituales en el Covid-19), sino otros como fiebre, sarpullidos y dolor abdominal, y ordenó a los hospitales priorizar los test para quienes los padezcan.

New York State is now investigating about 100 cases of an inflammatory illness in children that may be related to COVID-19.



The ages of these cases range from infancy to age 21.



We ask parents to watch out for these symptoms: pic.twitter.com/lhzjproZYd