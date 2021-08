Nueva Zelanda se confina por tres días tras un contagio de Covid-19

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ordenó este martes el confinamiento por tres días de los más de cinco millones de habitantes del país, tras detectarse un caso de transmisión comunitaria en la ciudad de Auckland, el primero desde el pasado 28 de febrero.

La medida, que se da ante el temor de que el caso detectado hoy sea con la variante delta, entrará en vigor a medianoche (8.00 hora chilena), aunque los casi 1,7 millones de pobladores de Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, y más de 1.600 de la aledaña península de Coromandel estarán confinados durante siete días.

"Tenemos solo una oportunidad. Necesitamos ir con fuerza y temprano para detener las transmisiones", dijo a periodistas en Wellington Ardern, cuya gestión frente al Covid-19 ha sido aplaudida mundialmente, al justificar este confinamiento.

The infectious period of Auckland's community Covid case began on the 12th of August, 23 locations of interest have been confirmed — 13 of them are in the Coromandel. Get the locations 👉 https://t.co/UWLHosZ4jN

From 11.59pm tonight Tuesday 17 August, all of NZ will move to Alert Level 4. This measure will remain in place for 3 days from 11:59pm tonight for all of NZ, with the exception of Auckland & the Coromandel Peninsular, with both staying in Level 4 likely for the next 7 days. pic.twitter.com/4ieTNv6KTu