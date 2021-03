Obispo de Magallanes apuntó al centralismo por su llamado a desobedecer la ley

El obispo de Punta Arenas Bernardo Bastres salió este lunes a explicar su llamado a desobedecer la ley para que los fieles asistan a misa independiente de la fase en que se encuentre la comuna.

Durante una misa en la Catedral de la capital de Magallanes, Bastres afirmó que "la ley dice lo contrario, pero creemos que cuando es injusta y está contra la conciencia, uno puede desobedecerla. Esto lo digo como responsablemenete como obispo y como responsable de la Iglesia Católica en la zona"

Hoy, tras la polémica que generaron sus declaraciones, el sacerdote explicó que "mis palabras es preciso situarlas en el contexto de la región de Magallanes y la situación que actualmente estamos viviendo en la pandemia. Hemos pasado un año muy complejo con cuarentenas muy prolongadas y, actualmente, estamos en una mejor situación en cuanto a la tasa de contagios y la disposición de camas críticas. Tanto es así, que hoy mismo, se ha decretado que las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales pasen a la fase 3".

Bastres agregó que "en la región de Magallanes conocemos bien lo que significa el centralismo y las consecuencias de decisiones que son tomadas en la capital y de acuerdo a las situaciones que allá se viven, las cuales pasan a determinar la situación vital de quienes habitamos en otra geografía, en otro contexto cultural o -en este caso- en otra situación sanitaria, distinta a la que están viviendo en Santiago y otras regiones del país".

Y añadió: "Además de esta situación que hemos vivido como región de Magallanes, lo cual es el contexto de mis palabras en que señalé que no seguiremos una norma que consideramos injusta, es preciso tener en cuenta que la norma impuesta por la autoridad sanitaria a nivel nacional no sólo no contribuye a la necesidad espiritual de nuestros fieles, sino -como lo señalé en mi declaración del sábado recién pasado- 'lo sentimos como un atentado a la libertad religiosa, que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Política'".

El domingo el Gobierno echó pie atrás a la medida que prohibía los cultos religiosos en comunas que están en fase dos, por lo que ahora se podrán realizar con aforo acotado.