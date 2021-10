OMS estima que la pandemia está "lejos del final" y mantiene emergencia mundial

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Covid-19 concluyó en su última reunión que la pandemia está aún "lejos de su final", por lo que optó por mantener la emergencia internacional ante el coronavirus, declarada el 30 de enero de 2020.

Según informó hoy la OMS, la novena reunión del comité de expertos, que es convocado cada tres meses para analizar el devenir de la crisis sanitaria, acordó por unanimidad que el coronavirus sigue teniendo potencial para transmitirse internacionalmente y requiere todavía una respuesta global.

La persistencia de la alerta internacional supone la necesidad de que todos los Estados sigan aplicando respuestas al coronavirus, que incluyen medidas de distancia física, vacunación, diagnóstico rápido y tratamientos, señaló el comité en un comunicado.

The Emergency Committee agreed that #COVID19 remains a Public Health Emergency of International Concern. @DrTedros accepted the advice of the Committee & issued the Committee’s advice to States Parties as Temporary Recommendations under the IHR.



👉 https://t.co/QdAmFixB5f pic.twitter.com/aO3l0UM9CQ