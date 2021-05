13:03 - | Ministro Paris por aumento de casos: La movilidad no es el único factor que sube los contagios, eso es caer en un error y sería fácil cerrar todo y que nadie saliera #CooperativaEnCasa

12:52 - | Ministro Paris: Confiamos en que la población escucha nuestros consejos y recomendaciones, nosotros no estamos por aplicar la fuerza, sino por ir por la razón #CooperativaEnCasa

12:45 - | Ministro Paris: El 86% de los hospitalizados en UCI no han completado su esquema de vacunación, y el 63% no ha sido vacunado #CooperativaEnCasa

12:42 - | Ministro Paris: Hemos reconocido un aumento de casos, pero insistimos en el autocuidado y la vacunación. El 80% de los 8.426 contagios de hoy no han recibido su vacunación completa #CooperativaEnCasa

12:21 - | Alcalde de Puente Alto por pase de movilidad: Es una señal para generar un incentivo para vacunarse y yo valoro que no caigamos solamente en tratar de castigar a las personas. Están buscando la zanahoria y no sólo el garrote #CooperativaEnCasa

08:54 - | [En vivo] Alcalde de Cartagena: El único hospital que hay es el de San Antonio y está colapsado, no da a basto para satisfacer las necesidades de la provincia #CooperativaEnCasa

08:52 - | [En vivo] Alcalde de Cartagena por pase de movilidad: Es complejo entregar libertades en esta situación de la pandemia, no sé si es el momento, porque motiva la movilidad y se producen más contagios #CooperativaEnCasa

07:25 - | Luis Enberg, presidente Sochimu: No nos hemos encontrado en una situación límite como el año pasado, en que tuvimos problemas con elementos de sedación para pacientes (...) sí hemos tenido problemas con gran cantidad de personas en los servicios de urgencia

07:22 - | Luis Enberg, presidente de la Sochimu: La sensación de esta enfermedad es como tener una bolsa plástica en la cabeza, se puede respirar, pero no pasa todo el aire #CooperativaEnCasa

13:41 - | Ministro Paris: No es culpa del Gobierno que el virus circule. Esta es una pandemia mundial #CooperativaEnCasa

13:35 - | Ministro Paris ante proyección experta del virus: Si llegamos a los 8 mil casos habrán tenido buenos antecedentes para realizar ese cálculo... Me alegro por aquello #CooperativaEnCasa

13:27 - | Ministro Enrique Paris: La mesa Covid se prepara con mucha anterioridad y asisten diversas autoridades. Las resoluciones y decisiones se publican en El Diario Oficial, no en un acta #CooperativaEnCasa

11:52 - | [En Vivo] Subsecretario de Turismo: Es verdad que el pase de movilidad trae un beneficio al turismo, y eso me alegra, pero la razón fundamental está alojada en la situación sanitaria #CooperativaEnCasa

11:48 - | [En Vivo] Subsecretario de Turismo: Las actividades que se permiten con el pase de movilidad son individuales e idealmente al aire libre, porque todavía no estamos en una situación que permita otra cosa #CooperativaEnCasa

11:46 - | [En Vivo] Subsecretario de Turismo: Este permiso no es laboral, así que los empleadores de empresas no esenciales en cuarentena no pueden exigir a los trabajadores que vayan con el pase de movilidad #CooperativaEnCasa