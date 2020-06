Oposición valora fondo propuesto por economistas y centra el debate en Ingreso Familiar de Emergencia

Desde la oposición valoraron la propuesta de un grupo de transversal de economistas sobre disponer un fondo de 12 mil millones de dólares para fortalecer distintas iniciativas frente a los efectos de la pandemia de coronavirus, y enfocaron el debate en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Los 16 expertos plantearon ante la mesa que negocia el plan de emergencia un monto mayor a la oferta del Gobierno: mientras Hacienda habló de 10 mil millones de dólares, los economistas proponen 12 mil millones de dólares de fondos especiales, nada de eso sacado de reasignaciones presupuestarias, como sí plantea la idea del Ejecutivo.

Asimismo, expusieron sobre un IFE de entre 80 mil y 90 pesos per cápita, es decir, entre 320 mil y 360 mil pesos para un hogar de cuatro personas; también superior a la propuesta de Hacienda, de aumentar los 65 mil pesos actuales a entre 70 y 80 mil, es decir, entre 280 mil y 320 mil pesos para una familia de cuatro integrantes.

Ambas propuestas, sin embargo, aún no llegan a la cifra que pide la oposición, sobre el límite de la línea de pobreza: piden 114 mil pesos por persona, es decir, 456 pesos para un hogar con la misma cantidad de personas.

El timonel PPD, Heraldo Muñoz, consideró que la propuesta de los economistas "es más generosa que la que ha hecho el Gobierno, plantea un Ingreso Familiar de Emergencia que está muy cerca de lo que hemos planteado desde la oposición; estamos a 90 mil pesos de diferencia".

El presidente del PS, Álvaro Elizalde, sostuvo que "compartimos que el piso (del fondo) tiene que ser de al menos 12 mil millones de dólares".

En tanto, "hay un segundo aspecto en que no hubo unanimidad en este grupo de economistas, que es el monto del IFE: compartimos la propuesta que formuló Álvaro Díaz, que el monto debe ser superior a la línea de pobreza", precisó el senador.

En tanto, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Jorge Pizarro (DC), dijo que "finalmente el ministro se allanó a aceptar lo establecido en la propuesta que nos hicieron economistas transversales".

"Mañana estaremos desde las 10:00 y todas las horas necesarias para que seamos capaces de tener un plan de emergencia que permita que el fin de semana se elaboren las propuestas legales, las modificaciones a los textos y el lunes estar conociendo los proyectos", añadió.

Evópoli destaca propuesta como "insumo fundamental" para el debate

En el oficialismo, por su parte, ven posible llegar pronto a un acuerdo en este escenario, y transmiten la idea de que la propuesta de los economistas es buena y que incluso Hacienda la respalda, pero el mayor problema siguen siendo las discrepancias en torno al IFE.

El timonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte, destacó que el planteamiento "es serio, es riguroso, es muy ambicioso y creo que va a ser un insumo fundamental para el debate político, y considero que sin dudas genera buenas condiciones para que se pueda avanzar hacia un acuerdo".

Menos positivo fue el presidente de RN, Mario Desbordes, quien subrayó que "el Gobierno ha aumentado (la propuesta por) el IFE por dos días, lo que pasa es que la oposición está pidiendo mucho más que eso y mucho más de lo que pedía hace 20 días".

"La oposición también tiene que acercar posiciones, no puede ponerse en una y decir que 'si no llegan hasta acá, no acepto la propuesta'. Hay que reconocer que sí se está aumentado", emplazó.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Lucas Palacios, comentó que "estamos viendo que, transversalmente, muy probablemente se va a llegar a un acuerdo en lo económico para la reactivación, que va a ser importante porque vamos a poder entregar, con recursos, ayuda a tantas familias que lo están pasando mal".

Los integrantes de la mesa negociadora, en la que participan parlamentarios de las comisiones de Hacienda y el ministro Ignacio Briones, iniciaron una nueva reunión hoy a las 15:00 horas, la que se extendió hasta horas de la noche.