Organizador de la fiesta en Maipú incumplió arresto domiciliario y fue detenido de nuevo

El organizador de la fiesta clandestina que reunió a más de 400 personas durante este fin de semana en Maipú fue detenido nuevamente tras incumplir la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que se había decretado en su contra.

El hombre de 45 años, identificado con las iniciales J.P.S.C., fue aprehendido cerca de las 23:40 horas de este domingo, luego que personal policial corroborara que no se encontraba en su domicilio.

Al ser consultado sobre esta situación, el sujeto aseguró haber estado en su local comercial, ya que desconocía el inicio de la vigencia de la medida cautelar.

"Cuando yo pedí mi carnet de identidad, pregunté y me dijeron 'desde mañana en adelante tienes que estar en tu domicilio'", dijo.

El hombre comentó que estaba "en mi local comercial, porque como estuve detenido no tuve tiempo para poder hacer mis cosas".

"Precisamente no tenía entendido que corría desde el mismo día que me habían soltado, porque me soltaron ayer en la tarde. No me dieron información desde cuando corría o nada", recalcó.

Será formalizado nuevamente durante esta jornada en la comuna de Maipú.