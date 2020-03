Otro bus devuelto a Santiago ante sospecha de Covid-19: chofer abandonó a pasajeros en la puerta del hospital

Pasajeros de un bus de la empresa Plus Chile fueron abandonados en el Hospital San Juan de Dios luego de ser devueltos a Santiago desde el control sanitario de Pichidangui por un caso sospechoso de COVID-19. Acá se habría confirmado un resfrío común. #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/dgF2hEeXEV — Felipe Cofré (@_felipecofre) March 26, 2020

Nuevamente un bus que viajaba desde Santiago rumbo al norte del país debió regresar a la capital ante la sospecha de un posible caso de contagio por coronavirus.

La máquina, un vehículo de la línea Plus Chile que salió alrededor de las 15:00 horas desde el Terminal San Borja con destino a Antofagasta, fue detenida en la barrera sanitaria ubicada a la altura de Pichidangui, en la Región de Coquimbo, donde la salud de todos los pasajeros fue evaluada. Después de tres largas horas, el bus tuvo que regresar a Santiago.

Según relató un pasajero, las autoridades sanitarias les informaron que al interior del bus viajaba una joven con síntomas similares a un resfrío y un hombre que había incumplido una cuarentena preventiva.

Una vez en la capital, el vehículo llegó al Hospital San Juan de Dios, en Santiago Centro. "Aproximadamente a las 01:00 llegó un bus de pasajeros con 11 pasajeros, chilenos y extranjeros, en su mayoría bolivianos" tras "ser derivados a este centro hospitalario", señaló el jefe de turno del recinto, Cristián Roa.

El facultativo explicó que "los pasajeros están siendo todos evaluados, uno por uno, por personal médico del servicio de urgencia" y que "ellos no presentan sintomatología respiratoria". "Hasta ahora ninguno de los evaluados cumple ningún tipo de criterio para sospechar que sea un caso sospechoso de Covid-19", enfatizó.

En tanto, se determinó que la paciente sospechosa presentaba un resfrío común: "Tenía odinofagia, o sea, un dolor de garganta que había sido durante la semana y que ya no presentaba hace tres días", indicó Roa.

"De todas maneras, el bus los dejó acá y se retiró", denunció el jefe de turno, quien alertó a Carabineros por este hecho.

"Lo que más me preocupa, si bien ninguna de las personas ha tenido sintomatología respiratoria, es que hayan quedado a la deriva en el servicio de urgencia y que el chofer no se haya quedado al examen médico", criticó el doctor.

Todos los pasajeros "van esperar hasta que lleguen los carabineros para ver cómo se van a retirar, puesto que estamos en toque de queda", agregó.

"Todo demuestra que el sistema no está funcionando bien", relató uno de los ocupantes a la deriva afuera del recinto.

"Las autoridades que estaban allí (en Pichidangui), tanto carabineros, militares y del Servicio de Salud, realmente no tenían idea de lo que debían hacer, no sabían cómo llevar el asunto, si nos devolvían o nos quedábamos. Llegamos todos acá, Plus Chile nos trajo, nos dejó botados en este hospital, nos hicieron una revisión a la rápida", contó el hombre.