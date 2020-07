Oxfam: Chile no tiene más remedio que reformar en profundidad su sistema tributario

Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal y desigualdad de la organización humanitaria Oxfam, afirmó que a Chile "no le queda más remedio" que realizar una reforma "en profundidad" del sistema tributario.

Este lunes Oxfam reveló en un informe que indica que la pandemia de Covid-19 aumentará el número de pobres y desempleados en América Latina, pero también multiplicará las mayores fortunas en la región.

"Los multimillonarios de esta parte del mundo permanecen inmunes a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, en una de las regiones más desiguales del planeta", reza el documento de Oxfam, organización que busca "acabar con la injusticia de la pobreza".

En conversación con Cooperativa, Susana Ruiz destacó que, en el caso chileno, los llamados "ultra ricos" han aumentado su fortuna en un 27 por ciento en medio de la crisis, en línea con lo ocurrido en países cercanos, como Brasil y Argentina.

A juicio de la experta, "a Chile no le queda más remedio" que mejorar su esquema impositivo, dados "los niveles de la crisis social, que ya estaba en la senda antes de la crisis sanitaria y económica que estamos viendo ahora".

La actual "es una triple crisis que no se puede abordar sin una reforma en profundidad del sistema tributario".

"Es fundamental y es el momento de que Chile pueda abordar esta reforma -conociendo ya las iniciativas que se han dado en otros países- y pueda buscar aquellos mejores ejemplos que le permitan diseñarlo de la mejor manera posible", enfatizó.

El informe de Oxfam -red global de organizaciones no gubernamentales- indica que al menos 73 de los multimillonarios que hay en América Latina y el Caribe han incrementado sus fortunas en un total de 48 mil 200 millones de dólares entre marzo y junio pasados, período en que la COVID-19 se instaló con fuerza en la región.

En contraste, son 52 los millones de personas que volverán a la pobreza en la región, junto con otros 40 millones que pasarán a engrosar las filas de desempleados.

BREAKING🚨⚠️



The fortunes of Latin America’s 73 billionaires surged by $48.2 billion since the beginning of the pandemic even as the region buckles as one of the worst-hit regions in the world 🌎👉🏾 https://t.co/vLOJaI0G27 #InequalityVirus pic.twitter.com/vRBv9bW1qr