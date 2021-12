Pacientes no vacunados que ingresan a las UCI se han cuadruplicado desde octubre

A pesar de una aparente estabilización de los casos diarios de Covid-19, las hospitalizaciones continúan al alza en Chile, y de hecho, y al mirar al detalle, los ingresos a la UCI de pacientes no vacunados se han cuadruplicado desde octubre.

Desde el 10 de octubre, cuando el total de los internados por coronavirus eran 348 personas, esa cifra se ha casi duplicado, llegando a 680 a la fecha; mientras que la incidencia de hospitalización por cada 100 mil habitantes ha aumentado mucho más rápido entre quienes no tienen su esquema completo, según El Mercurio.

Mientras que el 2 de octubre dicho indicador era de 1,28 entre aquellos sin vacunación completa, al 20 de noviembre llegó a 5,74, número cinco veces más alto que la incidencia de los inmunizados (1,13).

El jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, dijo al matutino que "en un comienzo, llegaban pacientes no vacunados y vacunados, pero desde al menos dos semanas, hemos notado un notorio predominio de los pacientes no vacunados. Es tanto, que hemos comenzado a utilizar el término de unidades críticas de no vacunados".

A su vez, el médico internista del Hospital Sótero del Río Juan Carlos Said advirtió que si bien las hospitalizaciones aumentan a una "velocidad mucho más lenta que lo que vimos en olas pasadas y sin los mismos niveles de saturación", aquello no se puede pasar por alto, "porque sabemos que los pacientes permanecen muchos días hospitalizados y se van acumulando, y eso va lentamente saturando el sistema y, lo que es más grave, retrasando las atenciones de otras enfermedades".