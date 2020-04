Pantera lanza una polera inspirada en el "distanciamiento social" por coronavirus

En medio de la pandemia de coronavirus y las diversas recomendaciones de los especialistas, la banda Pantera puso a la venta una polera de edición limitada basada en la portada del álbum "Vulgar Display Of Power".

La prenda tiene la imagen del disco de la banda junto con parte de la letra de la canción "Walk": "Be yourself, by yourself, stay away from me", que se traduce como "Sé tú mismo, por ti mismo, mantente alejado de mí".



El nuevo diseño muestra el mismo golpe pero basado en el actual problema médico: una mano con guante quirúrgico y la persona que recibe el golpe con mascarilla.

Pantera ha dicho que el 40% de los ingresos netos generados por la compra de la polera será donado al fondo de ayuda MusiCares COVID-19. La particular polera puede ser comprada aquí.