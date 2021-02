Pareja casada durante 70 años murió por Covid y su último adiós conmovió en redes

La última imagen juntos de Margaret y Derek Firth conmovió al Reino Unido. Ambos tenían 91 años y llevaban casados siete décadas, pero contrajeron Covid-19 y fallecieron con sólo tres días de diferencia.

El hospital les permitió reunirse cuando ella estaba en peor estado de salud, para que se despidieran, y su hija Barbara les tomó una foto que se viralizó. Tomados de la mano pudieron decir adiós: "¿Dónde habías estado?", fue lo primero que le preguntó Margaret a su esposo.

La pareja se conocía de toda la vida. Empezaron a pololear desde los 14 años y tuvieron cinco hijos, 11 nietos y cuatro bisnietos. Siempre vivieron en Manchester, Inglaterra.

