Pareja de toda la vida murió de coronavirus con sólo seis minutos de diferencia

Una pareja de adultos mayores, que compartió casi toda su vida junta, falleció debido al coronavirus en EE.UU., con apenas seis minutos de diferencia, según relató su hijo Buddy. La historia se produjo en Florida, donde vivían desde que se jubilaron.

Stuart y Adrian Baker pasaron la mayor parte de sus vidas en Nueva York y estuvieron juntos por 51 años. Hasta antes de la pandemia del Covid-19, estaban saludables, a sus 74 y 72 años, respectivamente.

En marzo contrajeron el coronavirus y la salud de ambos se fue deteriorando hasta que fallecieron, según relató Buddy, quien trabaja como representante en la NFL, en un video en sus redes sociales.

Fueron al médico tras mostrar algunos síntomas. Cuando fueron al hospital, los enviaron a casa y les indicaron que se pusieran en cuarentena. Según informa Univisión, el 19 de marzo les recomendaron volver al hospital, donde ingresaron a Stuart.

La madre de Buddy, Adrian, no fue internada pues no tenía fiebre. "Mi padre fue hospitalizado y mi madre fue enviada a casa", dijo Baker a ABC que mientras que su padre tenía asma. El 24 de marzo los médicos les informaron que había dado positivo a la prueba de coronavirus.

Cuando ambos pasaron a condición crítica, los hijos pidieron trasladarlos a cuidados intermedios, para que su madre y su padre pudieran estar juntos. "Estuvieron juntos 51 años. Murieron con seis minutos de diferencia", cuenta su hijo, quien pide fondos para el funeral.

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq