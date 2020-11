Paris responde criticas de alcaldes: Tenemos que ir con ayuda, si no es económica en alimentos

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró entender a los alcaldes que critican las cuarentenas tan prolongadas en algunas comunas del país y señaló que están conscientes de que esta situación "no da los frutos necesarios" en materia económica.

Esta semana se desató la polémica por parte del alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, luego que afirmara que comenzará la reapertura económica con ferias y mercados de la comuna, que se encuentra en fase de cuarentena desde fines de julio.

En la misma línea, esta jornada el alcalde de Osorno -comuna que está en cuarentena desde principios de octubre-, Jaime Bertin, apuntó en Cooperativa que "el confinamiento tan largo sin un acompañamiento económico no tiene sentido".

Además, Bertin acotó que existe desigualdad porque las grandes cadenas pueden abrir, mientras que el pequeño comercio no. "Estamos pidiendo a las autoridades que revisen el protocolo y si esto no ha dado resultado; yo creo que perfectamente bien se pueden implementar otras medidas y cuando hablo de un acompañamiento económico no solamente estoy hablando de canastas de alimentos, estoy hablando de un complemento real", agregó.

Las cuarentenas se suman a la extensión del toque de queda que rige en ambas comunas, la cual empieza a las 20:00 horas y termina a las 05:00 de la madrugada.

Ante esto respondió Paris: "Estamos conscientes de que las cuarentenas muy prolongadas desgraciadamente no dan los frutos necesarios, por lo mismo, porque la salud no solamente son hospitales, inyecciones, vacunas y operaciones, la salud se basa en los determinantes sociales: la educación, la calidad de la vivienda, la enfermedad previa, los ingresos".

Y agregó "nosotros no le podemos pedir a una persona que no tiene ingresos fijos que permanezca en su casa encerrada tanto tiempo, por eso comprendo también el llamado de los alcaldes en el sentido de que tenemos que ir con ayuda si no es económica, con ayuda en alimentos".