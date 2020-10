Paris: Si en 14 días tenemos un brote es responsabilidad de quienes llamaron a manifestarse

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que quienes convocaron la masiva manifestación del domingo -conmemorativa del estallido de la crisis- serán responsables si existe un brote de Covid-19 en las próximas semanas.

En el balance televisado realizado este lunes, el titular de Salud señaló: "Ayer vimos escenas totalmente contrarias a lo que significa mantener la distancia física, mantener las normas de sanidad y evitar el contagio".

"Si en 14 días más nosotros tenemos un brote de coronavirus en Santiago, los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud serán los responsables de ese brote, así como a nosotros nos hacen responsables a veces de lo que ocurre", puntualizó, apuntando al Colegio de Profesores y al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

"Los alcaldes que salieron corriendo de la manifestación serán los responsables de este brote si es que llega a ocurrir de aquí a 14 días más", dijo el ministro, refiriéndose al incidente que vivió Jadue la pasada jornada, quien, ante intentos de agresión de algunas personas en Plaza Italia, efectivamente se retiró corriendo, para más tarde volver al lugar, anunciando acciones legales contra los responsables.

Ante un intento de agresión, y protegido por su equipo, Jadue se retiró corriendo ayer de la Plaza Italia. Más tarde volvió. El incidente fue comentado con sorna por el ministro de Salud.

Riesgo legal

"Aquellas personas, e incluso colegios profesionales que llamaron a marchar y que no cumplieron finalmente las normas que habían prometido tienen un riesgo que correr, ya que el Código Sanitario dice que debe ser castigado 'el que pusiere en peligro la salud pública, por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicitadas por la autoridad'", advirtió Paris.

"Ellos mismos publicitaron medidas y no se cumplieron. Creo que además el vandalismo, la destrucción y el incendio de dos iglesias que eran patrimonio nacional atentan contra la patria, contra nuestros habitantes", sostuvo el ministro.

Paris recalcó que "una actividad que nosotros manifestamos que apoyábamos si se realizaba en forma tranquila, democrática, manteniendo el distanciamiento físico y las medidas sanitarias, se transformó en una actividad vandálica y obviamente que no lo podemos tolerar".

"A lo mejor estaba haciendo ejercicio"

Consultado sobre mayores precisiones en sus declaraciones, el ministro señaló: "Cuando hay fiscales que persiguen a ex ministros de Salud y a funcionarios del Ministerio de Salud, ¿Por qué no persiguen a la gente que llama a manifestarse y no cumple las normas sanitarias?".

"No nombré a ningún alcalde, pero todo el mundo vio en televisión que un alcalde arrancaba corriendo después de estarse tomando fotos e incluso abrazado con otra gente también sin cumplir las normas sanitarias", dijo, antes de ironizar señalando que "a lo mejor estaba haciendo ejercicio, a lo mejor estoy malinterpretando lo que hizo, pero yo lo vi arrancando de la multitud".

Jadue replica y acusa "hipocresía notable"

Los dichos del secretario no tardaron en ser respondidos por el alcalde Jadue: "(Quiero) recomendarle al ministro Paris que no se haga eco de las mentiras que su sector tira para tratar de engañar a la ciudadanía".

El jefe comunal planteó, además, "una pequeña corrección, con mucha humildad: ministro, para hablar de rebrote, hay que haber tenido en algún minuto el control de la pandemia, y usted no ha sido capaz en todo este tiempo -ni usted ni su antecesor (Jaime Mañalich)- de tener control de la pandemia, porque ustedes dejaron que se desarrollara y se esparciera de manera absolutamente irresponsable por todo el territorio".

Las declaraciones del ministro @DrEnriqueParis son inaceptables. Para hablar de rebrote, en algún momento debió haber control total de la pandemia, cosa que ni usted ni su antecesor han logrado. No juegue con el dolor de todo un país! — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) October 19, 2020

El militante comunista, que es el autor de la querella contra Sebastián Piñera, el ex ministro Mañalich y los subsecretarios Arturo Zúñiga y Paula Daza, que dio pie a la investigación aludida por el ministro- cerró señalando: "Me parece de una hipocresía notable que usted sea el que está a cargo del manejo de la pandemia y que los responsables seamos nosotros... Un poquito más de humildad y ponderación".

Aguilar: "Injurioso y calumnioso"

También respondió al ministro el aludido presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, convocante público de la manifestación de la pasada jornada: "Es injurioso y calumnioso lo que usted está haciendo, señor Paris".

RESPUESTA A MINISTRO PARIS ANTE CONVOCATORIA DEL MAGISTERIO POR 18 OCT https://t.co/x3HULgX992 — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) October 19, 2020

Aguilar afirmó que la relación planteada por el secretario de Estado es "mañosa" y dijo los maestros que protestaron ayer lo hicieron cumpliendo con las medidas de precaución sanitaria anunciada, y desafió al ministro a que dé curso al eventual proceso de sanción, asegurando que terminará desestimado.

Respuesta del Presidente del @ColegioProfes @AguilarMario al ministro de Salud @DrEnriqueParis ante sus destempladas declaraciones contra el Magisterio por la convocatoria a conmemorar en Plaza Dignidad el 18 oct. #FuerzaProfes #ChileDespertó #ElMagisterioResponde pic.twitter.com/Aeec7kSQ7c — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) October 19, 2020

Ministro pidió "especificar los correos a entregar"

Esta mañana se conoció que Enrique Paris solicitó a la Corte Suprema que suspendiera la resolución que autorizó la fórmula de la Fiscalía para acceder a los correos electrónicos de la cartera en medio de la pandemia.

Consultado por esto en el reporte, señaló: "Lo que solicité es que se clarifique o se especifiquen las preguntas o los correos electrónicos que debo entregar. Se llegó a pedir en forma masiva, lo mismo que la Corte Suprema dijo que no (la semana pasada)".

"Nosotros solicitamos, obviamente, que se aclaren cuáles son los correos que realmente tenemos que entregar... Así lo haremos, porque nosotros cumplimos con la justicia", sentenció.

A esto respondió el abogado querellante, Ramón Sepúlveda: "Derechamente hay una obstrucción a la investigación y al esclarecimiento de los hechos, esta situación deja de estar dentro de la norma que le permite a la autoridad competente oponerse, lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud a través del ministro es cumplir la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía".