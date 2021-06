Paris tras polémicas declaraciones: No me refería a todo el equipo de salud, pero pido disculpas

El ministro de Salud, Enrique Paris, pidió disculpas este domingo "si se entendieron mal" sus polémicas declaraciones de ayer, en las que destacó el aumento "sin quejas" de camas UTI en el Hospital de Castro y criticó lo que ocurre con el personal sanitario en la Región Metropolitana, donde hay 27 camas bloqueadas en el Hospital Barros Luco.

"A diferencia de otra cosa que está ocurriendo acá en Santiago, en el Hospital de Castro han logrado aumentar las camas de cinco camas UTI a 24 camas UTI, y toda la gente trabajando con alegría, con esfuerzo, con entrega, con sacrificio. Nadie se quejó", afirmó Paris en el último reporte del Minsal.

Estas declaraciones generaron la molestia de distintos organismos de salud, quienes catalogaron de injusta la comparación por parte del líder del Minsal, por lo que en esta jornada tuvo que aclarar sus palabras y pedir disculpas.

"No me refería a Santiago, me refería nada más que al hecho que está ocurriendo en el Hospital Barros Luco, ellos malinterpretaron y mal utilizaron esa declaración, porque 137 funcionarios del Hospital Barros Luco fueron capaces de bloquear 25 camas, que en este minuto son fundamentales", aseguró el secretario de Estado.

En la misma línea indicó que "hay cansancio, hay agotamiento, me han dicho que estoy agotado y es normal, pero tenemos que seguir luchando. No se puede dejar abandonadas 25 camas en medio de la pandemia".

"¿Por qué voy a rectificar (mis dichos)? yo no me referí a todo el equipo de salud... Pero si se entendió eso, les pido disculpas", puntualizó Paris ante la prensa en esta jornada tras votar.

La Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud (Fenats) mantiene 27 camas bloqueadas en el Hospital Barros Luco como manifestación ante la falta de descanso del personal de salud.