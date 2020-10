Paris: "Vincular el robo de computadores con un afán de ocultamiento es ridículo"

El ministro de Salud, Enrique Paris, consideró "ridículo" especular que el robo de computadores que afectó el domingo a la Seremi de Salud Metropolitana pudo ser consecuencia de algún "afán de ocultamiento" de evidencia, por parte de las autoridades, en el marco de la investigación iniciada a raíz de la querella del alcalde Daniel Jadue contra el Presidente Piñera, Jaime Mañalich y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga por las muertes en pandemia.

Si bien ayer mismo la seremi Paula Labra descartó cualquier robo de "información sensible", explicando que 15 de los 19 equipos sustraídos eran "completamente nuevos", el alcalde Jadue comentó que el incidente le parecía, "sin duda, muy conveniente para quienes han sido requeridos por la justicia y se niegan a entregar información".

"Este atentado a la institucionalidad es vergonzoso y muy sospechoso", enfatizó Jadue en su cuenta de Twitter.

El alcalde Jadue, quien querelló a Piñera, Mañalich, Daza y Zúñiga

"Acusación falsa y ridícula"

En el reporte televisado de hoy, Paris aseguró que "no existe vinculación entre la sustracción de equipos computacionales de la Seremi" y la referida causa penal.

"Eso ha sido postulado por un alcalde que no sé en qué basa esa acusación, que es falsa y ridícula, porque la verdad es que los computadores estaban en la Seremi son 15 máquinas que estaban embaladas, absolutamente nuevas, sin ocupar; y cuatro máquinas más que tienen solamente información de las personas que trabajan, se refiere al área de Recursos Humanos de la Seremía", afirmó el secretario de Estado.

"No existe vinculación entre el robo de computadores en la @SeremiSaludRM y la investigación en curso. Vincular este robo con afán de ocultamiento no se compadece con las buenas intenciones que tenemos la mayoría de los chilenos" pic.twitter.com/X4z69x4TTl — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 12, 2020

"De todas maneras, la posibilidad de recuperar información siempre está, así que vincular este robo con un afán de ocultamiento, confundir a la opinión pública, tratar mal a los funcionarios; no se compadece con la democracia, no se compadece con el diálogo, no se compadece con las buenas intenciones que tenemos la mayoría de los chilenos, salvo algunos que ven en estas maniobras cosas ocultas, cosas raras que no corresponde decir. No hay ninguna vinculación, lo niego tajantemente", enfatizó el ministro.

Preocupación por comunas capitalinas

En el reporte de cifras, el Minsal informó hoy 1.517 casos nuevos de coronavirus, detectados producto de la realización de 35.907 exámenes PCR: la positividad fue de 4,22 por ciento.

Los nuevos fallecidos fueron 61 fallecidos, para llegar a un total de 13.379 desde el inicio de la epidemia.

🔹 785 hospitalizados

🔹 611 en ventilación mecánica

🔹 88 críticos

🔹 371 ventiladores disponibles

🔹 35.907 exámenes PCR realizados (3.729.159 en total) pic.twitter.com/wyutiFckdz — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 12, 2020

El ministro Paris destacó la baja positividad de los test, y felicitó a las comunas de Melipilla, La Florida, Maipú, San Antonio, Santa Cruz, Coquimbo, Calama y Molina, "que han logrado reducir el número de casos activos".

"El porcentaje de positividad ha llegado al 4% a nivel nacional".



"Felicitamos a Melipilla, La Florida, Maipú que han logrado reducir casos activos, también a Calama y San Antonio, Santa Cruz y Coquimbo". pic.twitter.com/HvIAdO1tQ2 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 12, 2020

"Los buenos números no deben llevarnos a una confianza excesiva, porque pueden ser revertidos, como ha ocurrido en otros países", señaló Paris, que dijo que le "preocupan San José de Maipo, Cerrillos, Talagante, Padre Hurtado e Isla de Maipo, que, desgraciadamente, han mostrado aumento en el número de casos".

Asimismo, dijo tener "grandes preocupaciones por La Araucanía, que muestra cifras muy preocupantes en Temuco y Padre Las Casas", particularmente.

Plebiscito: Vocales enfermos crónicos pueden faltar y no serán sancionados

Finalmente, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que las personas que fueron designadas como vocales de mesa para el Plebiscito, pero sufren de enfermedades crónicas, podrán faltar a dicha responsabilidad y excusarse posteriormente -presentando un certificado de salud ante el Juzgado de Policía Local-, sin peligro de ser sancionadas.