Paris volvió a enojarse con el Colegio Médico: "Propongan cosas positivas y no basen todo en criticar"

El ministro de Salud, Enrique Paris, desestimó las críticas del Colegio Médico al Pase de Movilidad, llamando a proponer cosas "positivas" y cuestionando las malas proyecciones sobre el avance de la pandemia.

En una actividad realizada durante la mañana de este martes en Providencia, la autoridad pidió que "por favor propongan cosas positivas y que no basen todo en criticar. Para contestarle al secretario del Colegio Médico, propongan algo. ¿Por qué la gente no va a poder tener la libertad de elegir? No es obligación, no es chipe libre".

"Nosotros no hemos visto visos de que haya un gran aumento de casos (...) le haría la misma pregunta, ¿de dónde saca la información? Yo estoy viendo que hay un aumento en los casos, estamos viendo que hay un aumento en los casos, eso es innegable, hoy día vamos a tener menos casos", puntualizó.

Para el ministro "no estamos viendo que este aumento vaya a durar tanto como duraron otros aumentos en el pasado".

Erazo: Si anda viendo enemigos por todos lados, le va a ir mal

El ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, planteó en Una Nueva Mañana que "no me imagino que las sociedades científicas del país estén pensando en hacer una oposición política, mala fe, mala intención. Yo no sé porqué el ministro recurre a ese argumento, yo lo que le pido al ministro es que vea las declaraciones que están escritas, que quedan plasmadas en documentos, como la misma del Consejo Técnico Asesor".

"Cuando se logró traer esta cantidad, que hasta el día de hoy siguen aumentando, de vacunas, para hacer una vacunación que ha sido bastante exitosa, nadie ha cuestionado al Gobierno. Cuando hubo que tomar una decisión respecto a la postergación de elecciones, tan compleja como era esa decisión, nosotros hicimos esa sugerencia y nadie cuestionó al Gobierno cuando el Gobierno la aceptó", dijo.

Erazo aseveró que "estar buscando enemigos, adversarios, producto de una sugerencia o recomendación, a mí me parece que es bastante poco alentador de un Estado y de un Gobierno particular que tiene todas las atribuciones del mundo para tomar decisiones, entonces creo que lo fundamental es que el gobierno tiene que tener una actitud dialogante".

"Si anda viendo enemigos por todos lados les va a ir mal (...) lamentablemente en términos de credibilidad le ha ido mal y creo que no contribuyen en nada esas declaraciones del ministro", añadió.

Erazo puntualizó que "nosotros no somos un coro polifónico que va a estar aplaudiendo cada una de las medidas, si nuestra labor es hacer sugerencias".