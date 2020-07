Parlamentarios despacharon licencia médica parental y quedó lista para ser ley

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que crea una licencia médica preventiva parental que permite a los padres y madres de lactantes quedarse en sus hogares cuidándolos en medio de la epidemia.

En el debate de hoy se desplegaron fuertes críticas desde el oficialismo y la oposición hacia la tardanza que tuvo el Ejecutivo y a la resistencia que puso Chile Vamos para acoger la demanda del posnatal de emergencia.

"Pese a todo, valió la pena, porque han sido casi cuatro meses -en plena pandemia- desde que prensentamos proyectos de ley que buscaban actuar con urgencia y recibimos un portazo", recordó la diputada de Renovación Nacional Paulina Núñez.

"Propios senadores de nuestro partido dijeron que estábamos hablando 'hueás'... Bueno, las madres de Chile nos dijeron que no estábamos hablando tonteras", dijo su colega Marcela Sabat.

"Queremos lamentar que en este acuerdo del Senado hayan quedado fuera las madres que tienen una licencia por una enfermedad grave de niños menores de un año, las madres a les que se les ha vencido su fuera maternal. También a las madres embarazadas y en grupos de riesgo que no tienen una protección", lamentó Sabat.

Con la futura ley el fuero maternal se extenderá, pero solo por la duración de la licencia, cuya vigencia máxima está vinculada directamente al estado de excepción constitucional.

Respecto al prenatal, congresistas sugirieron que éste se debió extender por 10 semanas debido a que algunos estudios detallaron que existen casos de contagio Covid de manera uterina.

¿Quién se hace responsable por el estrés, la angustia y el dolor?

La presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans (CS), arremetió contra el Gobierno por haberse negado -durante meses- a acoger la demanda por un postnatal de emergencia.

"¿Quién se hace responsable por el estrés, por la angustia y por el dolor que sufrieron estas familias? ¿Quién se hace responsable de las madres que fueron despedidas? ¿Quién se hace responsable de las licencias que no fueron pagadas? ¿Quién se hace responsable de los recién nacidos que se contagiaron con Covid-19?...¿Quién se hace responsable por las mamás que tuvieron que renunciar y perdieron el trabajo durante este tiempo? Demorarse en un proyecto como éste no es solo inhumano e inmoral; si no que potencialmente es criminal", fustigó la dirigente frenteamplista.

Por su parte, el ministro (s) del Trabajo, Fernando Arab, resaltó que: "El proyecto de ley establece de manera clara que ese padre y esa madre, que ya no pudo acceder a la licencia médica preventiva porque ya pasó el plazo, y que no tiene con quién dejar a sus hijos, va a poder ausentarse de su puesto de trabajo y esa ausencia no será considerada como injustificada para efectos de gatillar eventuales terminaciones de los contratos de trabajo".

Adicionalmente, el texto contempla que los padres de niños y niñas en edad preescolar -de hasta siete años- puedan también quedarse en sus hogares cuidando a sus hijos, pero acogiéndose a la Ley de Protección al Empleo. Es decir, renunciando a una parte de su ingreso.