Patricio Bañados, Gabriela Hernández y Mary Rose Mac-Gill hicieron efecto en ministro Paris

El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció este jueves un aumento de la cantidad de horas autorizadas para que -desde el sábado- los adultos mayores puedan abandonar su confinamiento obligatorio y salir a la vía pública.

El Minsal había comunicado recién ayer un relajamiento de dicho confinamiento forzado, vigente desde el 13 de mayo, para los mayores de 75 años, pero hoy el ministro Paris dijo haber leído y acogido los reclamos de tres connotados miembros de dicho grupo: el locutor Patricio Bañados, la actriz Gabriela Hernández y la socialité Mary Rose Mac-Gill.

Tras leer "atentamente" sus reparos a la medida, el secretario de Estado señaló que "en conjunto con los expertos del Ministerio de Salud hemos hecho algunos cambios, y a partir del 25 de julio aumentamos la posibilidad de salir a dos veces al día y a un tiempo de 60 minutos, siempre con acompañamiento".

En las etapas de cuarentena y transición, las salidas podrán hacerse los días lunes, jueves y sábado en dos horarios: entre 10:00 y 12:00 horas o entre 15:00 y 17:00 horas. Mientras que en las etapas de preparación y apertura inicial, podrán hacerlo durante todos los días de la semana, aunque en los mismos horarios y por la misma duración.

Bañados en particular es un detractor del confinamiento desde un principio, y ante la posibilidad de dejar su casa señaló a El Mercurio que "me parece una medida que no se justificaba y que fue tardíamente enmendada".

"Para todos los ancianitos, a los que el médico nos recomienda caminar sin falta una vez al día se demoró, e incompleta, una eternidad", lamentó, incluso criticando que anterior a esto solo se pudiera "sacar a pasear perritos, pero no abuelitas y abuelitos", por tanto, ironizó que este sábado "iniciaré una suerte de 'viejatlón'".

"Como dijo el propio Patricio Bañados, él se va a someter a esta 'viejatlón' para poder volver a salir a hacer ejercicios... Saludos a Patricio Bañados, que lo escucho siempre en la Radio Beethoven", dijo, informal, el secretario de Estado.

Al tiempo que valoró que los adultos mayores puedan "ejercitarse, recuperar su masa muscular, mejorar la calidad de sus huesos", el ministro reconoció que "aquellos que puedan hacer ejercicio en la casa o que no quieran salir también pueden mantenerse en su hogar, porque esto es absolutamente voluntario".

"Pero hemos escuchado las opiniones y entiendo perfectamente que se sentían frustrados al no poder salir a caminar. Queremos reparar esta situación", remarcó.

Aunque ha seguido ejercitándose bajo confinamiento, Mary Rose MacGill valoró la medida, agregando en el matutino que "voy a aprovechar mi hora completita a partir del sábado".

Sin embargo, Gabriela Hernández estimó que las autoridades "se están adelantando un poco" para dejarles salir, y aseguró que permanecerá en casa: "¿A qué voy a salir? ¿A contagiarme? No pienso. Yo hago ejercicio en mi casa y cuando ya haya bajado harto el número de contagiados, ahí saldré".

Tras 18.867 exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó hoy jueves de 2.371 casos nuevos de coronavirus, sumando 338.759 desde el comienzo de la pandemia.

Asimismo, en las últimas 24 horas se registraron 116 decesos, que agregados al total global dan 8.838 fallecidos por Covid-19 en el país.