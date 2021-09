Pediatra aboga por aprobar vacunación contra el Covid-19 en niños: Efectos secundarios son menores

El ex director de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe), Humberto Soriano, recalcó la importancia de la vacunación contra el Covid-19 en los menores de edad, especialmente hasta los tres años, algo que se evaluará este lunes en el Instituto de Salud Pública.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el pediatra de la Red Salud UC Christus indicó que "hay en este momento una controversia: vacunamos o no vacunamos a los niños, porque se enferman menos, se hospitalizan menos, se mueren menos, pero dile a una mamá o papá que su hijo va a tener Covid y que tiene una posibilidad, aunque sea baja, de morirse. Es preocupante".

"La buena noticia para los niños: los datos preliminares muestran que los efectos secundarios de la vacuna en los niños son menores, y que esta produce más inmunidad", señaló.

El experto abogó porque se apruebe la vacunación en menores de hasta los tres años de edad, y no los seis años, como se ha planteado, explicando que "las vacunas son seguras, efectivas y dan inmunidad, por lo tanto, hay que hacer citar el tremendo estudio que se está haciendo en la Universidad Católica en niños, el estudio más grande que existe, que nos va a dar todavía más seguridad de qué va a pasar con las vacunas".

"Todavía los papás tenemos mucho miedo, y eso hay que reconocerlo, y es por eso que mucha gente mantiene a sus niños en la casa, y eso les está haciendo daño. Los especialistas en salud mental, neurólogos, psiquiatras, están realmente angustiados por el daño que le estamos haciendo a los niños con el encierro", acotó el especialista respecto a las consecuencias.

Agregando que "entonces cuando uno se pregunta: vamos a vacunar o no vamos a vacunar, hay que pensar con un concepto de salud integral, no solamente cuantos son los efectos secundarios versus la posibilidad de infectarse y de agravarse, y la posibilidad de transmitir, no sólo la cosa infectológica, sino que la salud mental, física e integral. En ese sentido, el vacunar a los niños, sin duda, va a apurar el regreso a clase presencial, sobre todo en nuestras familias más vulnerables".

EXPERTA POR VACUNACIÓN EN NIÑOS: ES INDISPENSABLE

La Coordinadora de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Magallanes, Lidia Amarales, llamó a aprobar de manera urgente la vacunación para los niños entre 3 y 12 años.

"El Comité Covid ya hizo la recomendación de la necesidad de incorporar la vacunación en el grupo etario entre tres y 12 años, es decir, el grupo infanto juvenil. Eso se debe a que es necesario realizar la cobertura de ese grupo, que es un grupo que también se infecta, que también se agrava y también se muere a causa del Covid", señaló la experta.

"Creo indispensable que la población infantil se vacune, y para eso no sólo el Comité Covid, sino que los distintos profesionales de la salud pública, hemos hecho un llamado al Gobierno a apurar el paso -explicó- Nosotros creemos que se tiene que hacer y dar todos los pasos para que así sea".