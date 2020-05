El diputado independiente (ex PPD) Pepe Auth acusó que la UDI presionó al Gobierno para que no aceptara la propuesta de la oposición para que el monto del ingreso familiar de emergencia, despachado este miércoles por el Congreso, no fuera parejo por los tres meses y se mantuviera decreciente.

El parlamentario aseguró que "amenazaron con quitarle el apoyo para proyectos posteriores al Ministerio de Hacienda, si éste cedía en el demanda central nuestra, para que el aporte fuera igual los tres meses y no decreciente, como plantea el proyecto".

Auth agregó que "mi reporte es que había disposición del Ejecutivo y si no lo hizo fue por el bloqueo y la amenaza de su propia coalición, por supuesto esto lo van a negar tres veces, pero doy fe que es la estricta verdad".

De acuerdo a la iniciativa aprobada por el Parlamento, el ingreso familiar de emergencia establece pagos de 65 mil, 55 mil y 45 mil pesos a las familias del 60 por ciento más vulnerable de la población, como producto de la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

Ni en el Gobierno ni el oficialismo se han referido a esta denuncia del diputado Auth.