Perrito lleva tres meses esperando en el hospital a su dueño que murió de Covid-19

Un pequeño perro lleva más de tres meses esperando por su dueño en un hospital de Wuhan, en China, donde su amo falleció por Covid-19.

El sujeto de 65 años presentó síntomas de coronavirus en febrero pasado y murió apenas cinco días después de ser ingresado al centro asistencial.

Su fiel mascota, apodada Xiaobao (Pequeño Tesoro) por los trabajadores del lugar, se quedó en un pasillo del hospital y desconoce el deceso de su dueño.

"Se quedó en el hospital buscándolo. Nunca lo dejo. Es increíblemente conmovedor, y tan leal", dijo la dueña de una tienda del recinto en un artículo de New York Post.

La mujer relató que varios pacientes y trabajadores del lugar se encariñaron con el perrito de siete años, le dan comida y ella lo cuida.

