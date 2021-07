Personal del San Borja denuncia dos infecciones intrahospitalarias de Covid-19

Funcionarios del Hospital Clínico San Borja Arriarán, ubicado en Santiago Centro, denunciaron dos contagios intrahospitalarios de coronavirus y acusaron una nula acción de la administración del recinto para identificar el brote.

Según la acusación, el primer caso corresponde a un paciente que ingresó al recinto por un motivo ajeno al Covid-19, quien se sometió a un PCR y, durante la espera, tuvo un aislamiento preventivo. Al arrojar negativo en el examen, pasó a la sala común y, al pasar los días, presentó síntomas como fiebre. Posteriormente, dio positivo al virus.

"Esto es grave. Alguien está contagiando y no sabemos quién", manifestó a Cooperativa el técnico en enfermería Luis Leyton, uno de los denunciantes, notoriamente angustiado.

El profesional relató que "nosotros tuvimos una reunión con una enfermera supervisora y, según ella, en el caso de infecciones intrahospitalarias, no se justifica que se haga testeo y trazabilidad a los funcionarios, pero nosotros decimos que sí".

"Necesitamos saber, porque no sabemos quién tiene el 'bichito', quién se está contagiando o quién se contagió: pudo haber sido un médico, una enfermera, un TENS, un auxiliar, alguien de la empresa externa de los alimentos. No sabemos y no se hizo, ni se está haciendo, una trazabilidad al respecto", enfatizó.

Desde el Hospital San Borja dijeron a Cooperativa que no entregarán informaciones oficiales respecto de este caso y aseguraron que, dado que los funcionarios deben utilizar elementos de protección personal en sus labores, no se justificaría una trazabilidad ni el testeo.

Además, el recinto afirmó que tampoco ha recibido reclamos formales de los trabajadores.

Los funcionarios, por su parte, reclamaron una falta de elementos de protección personal, acusando, por ejemplo, que se les entrega una sola mascarilla modelo KN-95 para un turno de 24 horas, pese a que la comunidad científica recomienda cambiarla regularmente.