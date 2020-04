Pese a presión de profesores y alcaldes, Mineduc ratificó inicio de vacaciones de invierno

Pese al llamado de profesores y alcaldes a no adelantar las vacaciones de invierno en medio de la pandemia por Covid-19, el Ministerio de Educación ratificó que el periodo de descanso escolar comenzará este lunes para alumnos de colegios y jardines infantiles del país.

Durante una actividad sobre la extensión de la vigencia de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), el ministro Raúl Figueroa explicó el trasfondo de la medida, asegurando que lo que se busca es que cuando se logren retomar las clases presenciales, estas no sean interrumpidas por vacaciones de invierno que iban a comenzar el 13 de julio.

"Sobre todo en el mundo escolar, la clase presencial es muy importante y, por lo tanto, debemos tomar todas aquellas medidas que nos permitan recuperar la mayor cantidad de horas presenciales posibles en el sistema escolar", argumentó.

El titular del Mineduc indicó que "es por eso que se tomó la decisión de adelantar las vacaciones de invierno, para combinar la necesidad de tomar las medidas sanitarias y también por esa vía poder, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, iniciar las clases presenciales y darle a ese proceso la mayor continuidad posible".

La autoridad detalló también que la realización de trabajos, guías o tareas que puedan quedar pendientes dependerá de lo que decidan las comunidades educativas.

Profesores advierten con no volver a clases el 27 de abril

Sin embargo, la medida sigue siendo resistida en el Colegio de Profesores, cuyo presidente Mario Aguilar la calificó de "lamentable" y advirtió que no volverán a clases presenciales el 27 de abril.

Aguilar estuvo conversado en una transmisión en vivo con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS), quien adelantó que pretenden mantener las vacaciones en julio en su comuna.

"Yo tomé la decisión, firmé un oficio a la Seremi de Educación, en la que señalo formalmente que no comparto el calendario escolar que están señalando, que no hemos sido consultados, que no estamos de acuerdo con iniciar el proceso de vacaciones ahora y que vamos a mantener el calendario original", aseveró.

Si bien reconoció que "normativamente tiene que autorizar ese calendario la seremi de Educación, pero nosotros vamos a dar esa pelea".

Respecto a la entrega de alimentación de Junaeb a los alumnos, el ministro Figueroa reiteró que por vacaciones se suspende dicho beneficio.