Pese al Covid, Trump quiere participar en el debate del próximo 15 de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes su intención de participar en el debate electoral frente al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, el próximo día 15 en Miami, después de salir ayer del hospital donde estaba ingresado tras dar positivo en los tests de Covid-19.

"Estoy deseando (participar en) el debate de la noche del jueves, 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!", tuiteó el mandatario, sobre quien su médico personal, Sean Conley, dijo el lunes que aún no estaba fuera de peligro.

"¡SINTIÉNDOME FENOMENAL!", aseguró Trump en un segundo mensaje en la misma red social.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!

Horas antes de escribir estos tuits, el presidente había escrito otro en el que comparaba el Covid-19 con la gripe, restándole importancia.

"¡La temporada de la gripe se acerca! Mucha gente todos los años, algunas veces más de 100.000, y pese a la Vacuna, muere de la Gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro País? No, hemos aprendido a vivir con ella, justo como estamos aprendiendo a vivir con la COVID, en la mayoría de poblaciones mucho menos que letal", indicó.

Posteriormente, Twitter ocultó este tuit con una advertencia de que viola las reglas de esa red social "sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con Covid-19", sin embargo, mantuvo accesible el mensaje de Trump por su "interés para el público".

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!