Piñera defendió el carnet de alta, pero reconoce que pruebas no dan absoluta garantía de inmunidad

El Presidente Sebastián Piñera defendió este domingo el carnet de alta, también conocido como "carnet Covid", que entregará el Gobierno a quienes se han "recuperado" del Covid-19 y ya cumplieron con su periodo de aislamiento para que "normalicen su vida con mayor rapidez".

En diálogo con Andrés Oppenheimer, de CNN en Español, el Mandatario señaló que para ello se aplicarán los test de inmunoglobulina que arrojarán si una persona tiene los anticuerpos o no.

"A partir de la próxima semana vamos a realizar una campaña masiva de test rápidos, de tal forma de darle la tranquilidad a un porcentaje muy importante de nuestros compatriotas que pueden reiniciar con mayor tranquilidad una vida más normal y poder concentrar nuestros esfuerzo de cuidar a aquellos que no tienen esa seguridad", destacó Piñera.

El jefe de Gobierno aseguró que "eso va a permitir poder compatibilizar el cuidado de la salud, de la vida de nuestros compatriotas, con la necesaria protección de los empleos de los trabajadores, de los ingresos de las familias, de la sobrevivencia de las micros, pequeñas y medianas empresas. En el fondo, cuidar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas".

Consultado por si estos "carnets de inmunidad" (como les llamó Oppenheimer y que el Mandatario no corrigió), pueden ser un peligro para la salud al hablar de inmunidad cuando hay reportes de personas que se han vuelto a contagiar, el Presidente apuntó a una "altísima probabilidad" y no a una "garantía absoluta".

"Este test no da una garantía absoluta de inmunidad. Sin embargo, y esto lo hemos conversado con científicos en el mundo entero, algunos tests -porque aquí no es cualquier test, el Ministerio de Salud acreditó los test que son confiables-, esos test que son acreditados por el Ministerio de Salud dicen con un altísima probabilidad, no certeza absoluta, que una persona que tiene anticuerpos, inmunoglobulina G IgG, lo más probable que tuvo la enfermedad, que la superó, que ya tiene muy poca probabilidad de contagiarse y que tiene muy poca probabilidad de contagiar a otros", afirmó Piñera.