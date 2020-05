Piñera: Las cajas de alimentos se entregarán a domicilio y al 70% de las familias

El Presidente Sebastián Piñera entregó detalles del plan de entrega de canastas familiares para la "clase media necesitada", anunciada por el propio mandatario durante la cadena nacional la noche de ayer domingo.

En un punto de prensa en La Moneda, el mandatario señaló que "nuestro Gobierno está impulsando una campaña denominada Alimentos para Chile que busca distribuir 2,5 millones de canastas de alimentos y productos de limpieza".

Asimismo, el presidente aseguró que "vamos a llegar a cerca del 70 por ciento de las familias con estas canastas y por eso les pido comprensión y tranquilidad", agregando que la ayuda será entregada dentro de las próximas semanas.

"Vamos a llegar a los hogares, a los domicilios de la inmensa mayoría de las familias chilenas, priorizando a las más vulnerables y a las que tienen más dificultades para el acceso a alimentos y materiales de limpieza", aseguró, y "para que las personas no tengan que salir de sus casas".

El Mandatario apuntó además que "el proceso de preparación y distribución sin duda exige un tremendo esfuerzo de organización".

Para optimizar los costos, Piñera anunció que están comprando los productos a granel, señalando que el contenido de la caja "incluye, esencialmente, alimentos no perecibles, como por ejemplo: legumbres, fideos, arroz, harinas, y aceites, y elementos de limpieza como jabones y detergentes".

La intención del Ejecutivo es que las cajas provean alimentos a las familias para aproximadamente 15 días.

Alcalde pide celeridad y critica llamado a la "tranquilidad y comprensión"

Desde los municipios, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, pidió mayor claridad, coordinación y celeridad al Ejecutivo para entregar los alimentos, en la misma línea que su par Sadi Melo, de El Bosque, donde llevan un mes en cuarentena y esta jornada se registran protestas por falta de ayuda.

Durán cuestionó, primero, que "resulta increíble, sorprendente, que se les pida a las personas que están sufriendo, que están pasando hambre, paciencia y comprensión".

Asimismo, apuntó que "este requerimiento los alcaldes se lo venimos pidiendo al Gobierno desde hace más de dos meses, y lo que cabe ahora es que el Gobierno acelere esta entrega de alimentación, porque es una condición esencial para el cumplimiento de la cuarentena".

"Del mismo modo esperamos que el Gobierno informe a los municipios cuál es el rol que nos corresponderá en este mecanismo de entrega", emplazó.

Por su parte, el alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Rodrigo Delgado, sostuvo que "hay que ordenar las ayudas del Estado, hay que coordinar con los distintos ministerios sectoriales para poder llegar, ojalá, a la mayor cantidad de personas posibles".

Según explicó la vocera Karla Rubilar, en la Región Metropolitana será tarea del intendente Felipe Guevara coordinarse con los alcaldes para hacerlos partícipes y estos, a su vez, determinen los hogares que recibirán la ayuda; en regiones, en tanto, la compra de los productos se hará a proveedores locales.

Director de Techo Chile expresó sus preocupaciones

Por su parte, el director ejecutivo de Techo Chile, Sebastián Bowen, expresó sus preocupaciones respecto a la iniciativa del Gobierno, especialmente el tiempo de entrega.



"Hay algunas cosas que me preocupan en particular: El tiempo, o sea cuándo se va a entregar esta ayuda y por cuánto tiempo efectivamente estas canastas puedan ayudar, porque no va a ser solamente dos semanas esta problemática, lo más probable es que esto se va a extender los próximos meses", dijo el líder del organismo, que tiene experiencia en la distribución de este tipo de ayudas.



"En segundo elemento que me preocupa es lo expedito que la gente va a poder acceder a esta canasta, que a veces requiere que la gente actualice sus datos a través de mecanismos que son digitales y que las familias más vulnerables, evidentemente, les va a costar mucho más", detalló Bowen. "Entonces si esto, por razones administrativas, no les llega a las familias, ciertamente eso va a ser una olla de presión", agregó.

Fondo solidario municipal

El Presidente Sebastián Piñera, además, informó que fue enviado a Contraloría el decreto que permitirá la creación de un fondo solidario municipal.

"Quiero también informar que hoy enviamos a Contraloría el decreto que permite entregar a los municipios de Chile más de 80 mil millones de pesos adicionales, que van a permitir crear un fondo solidario municipal, de forma tal, que cada municipio también pueda financiar campañas que vayan a ayudar a sus vecinos más necesitados", sostuvo el mandatario.

"Estos recuersos se van a empezar a distribuir dentro de esta semana y la próxima", cerró.