Piñera: No hay ningún triunfalismo en la actitud del Gobierno, pero sí hago llamado a la tranquilidad

El Presidente Sebastián Piñera desechó las críticas de un eventual triunfalismo por parte del Gobierno en la crisis del coronavirus, afirmando que si bien están frente a la peor amenaza, se debe estar tranquilos.

Desde el Grupo 10 de la FACh, poco antes de viajar al Biobío y Ñuble, el Mandatario remarcó que "no hay ningún triunfalismo en la actitud del Gobierno. Estamos enfrentando la más grave amenaza, el mayor desafío que haya enfrentado Chile, probablemente en su historia, en materia sanitaria con lo cual destaco la gravedad del problema

Piñera enfatizó que "desde el 2 de enero, pocos días después de que se conoció el primer caso en China, empezamos a prepararnos junto al ministro de Salud y a su equipo para enfrentar esta pandemia".

"Nos hemos preparado en forma muy temprana y, por esa razón, tampoco queremos caer en este alarmismo o en estas proyecciones catastróficas que algunos están difundiendo", planteó.

"El mensaje que hago como Presidente de Chile -añadió- no es de triunfalismo, pero sí de tranquilidad. Si seguimos unidos, si todos hacemos nuestro aporte, si cumplimos con las precauciones sanitarias, si cumplimos con el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, usar mascarillas en el transporte público y todo el resto de las medidas, vamos a poder enfrentar y superar esta crisis".

En ese sentido planteó que "hemos tomado medidas muy anticipadas, mucho antes que muchos países de nuestro continente y del mundo entero. ¿Significa esto cantar victoria? No señores, la crisis del coronavirus no ha terminado; más aún su momento más álgido (...) está todavía por delante y, por tanto, no vamos a bajar los brazos, no vamos a caer en ningún triunfalismo, pero tampoco vamos a alentar proyecciones catastróificas que solamente producen pánico y temor en la población".

Previamente, durante la entrega del nuevo balance en Chile, la subsecretaria Paula Daza hizo un llamado a la calma.

"Sabemos que han sido semanas muy difíciles para los chilenos, somos testigos de esta pandemia (...) pero sepan todos que nuestro Gobierno está 100 por ciento abocado a contener la propagación de este virus y hacernos cargo de los enfermos", aseguró Daza tras informar sobre otros ocho fallecidos y 529 personas contagiadas a la fecha.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que se está trabajando de manera adecuada en la gestión hospitalaria distribuyendo con rapidez los implementos necesarios.

"Tenemos una disponibilidad, es decir que no se están ocupando, 532 ventiladores a nivel nacional", anunció.

En consecuencia "quiero traspasar esa tranquilidad, en que se está gestionando de forma adecuada y que se está utilizando a las Fuerzas Aérea para efectuar los traslados rápidamente en el caso de ser requeridos", aseveró la autoridad.