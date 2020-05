Piñera pide aprobar Ingreso de Emergencia para "aliviar a quienes viven tiempos difíciles"

El veto presidencial aditivo y sustitutivo ingresado ayer por el Gobierno para el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia dio su primer paso este martes tras ser aprobado, con amplia mayoría, por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

El texto obtuvo 11 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de los diputados Daniel Nuñez (PC) y Giorgio Jackson (RD), y ahora pasa a la Sala.

El Presidente Sebastián Piñera, a su vez, espera que la iniciativa pueda ser despachada lo más pronto posible, de manera tal que el beneficio pueda ser entregado durante el actual mes de mayo.

"Le pido respetuosamente al Congreso que aprobemos pronto, ojalá hoy, este veto presidencial para poder llegar con esa ayuda, ese alivio a 4,5 millones de chilenos, que por la caída de sus ingresos están viviendo tiempos muy difíciles", instó el Mandatario.

Si bien Piñera esbozó su deseo de que el proyecto sea despachado este mismo martes, no sería posible porque, en caso de avanzar también en el hemiciclo, al menos hoy no podría ser visto en el Senado, donde no hay sesión de Sala convocada.

El veto es sustitutivo respecto de los objetivos del Indicador Socioeconómico de Emergencia y, a la vez, es aditivo respecto de los montos a repartir: de esta forma, serán 65 mil pesos por persona el primer mes, 55 mil 250 pesos el segundo mes y 45 mil 500 el tercer mes.

La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó ampliamente el veto presidencial al proyecto de Ingreso Familiar Garantizado.



Tuvo 11 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Daniel Nuñez (PC) y Giorgio Jackson (RD).



Pasa ahora a la sala.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) May 12, 2020

Diputados PS y DC, molestos, comprometen votos

El Ejecutivo no cedió a las peticiones de la oposición, que pedían incrementar a 1.200 millones de dólares los 802 millones dispuestos por Hacienda para el Ingreso de Emergencia, pese a que había despachado el proyecto en condiciones inaplicables como señal de presión al Gobierno.

Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir negociando, las bancadas del PS y la DC ya comprometieron, a regañadientes, sus votos para aprobar el veto en la Sala de la Cámara.

"Señor Presidente, los 1.200 millones de dólares que se está guardando para el futuro, ¿son para gastarlos en ataúdes, en bombas fúnebre? Porque la gente necesita quedarse en la casa ahora. A pesar de todo esto le vamos a aprobar el veto, para que vea la generosidad de esta oposición 'obstruccionista' ", manifestó molesto el diputado socialista Marcelo Schilling.

En tanto, el DC Matías Walker criticó que "los diputados de la UDI han dicho que está bien el monto de 65 mil pesos por personas porque no podemos acostumbrar a los trabajadores informales a vivir del Estado; y nosotros, por el contrario, creemos que tenemos que ayudarlos a pasar el invierno en condiciones de mínima dignidad".

El legislador falangista hizo referencia a los cuestionados dichos de María José Hoffmann, quien defendió que el beneficio sea escalonado a la baja con el paso de los meses "porque no es bueno y nosotros no queremos que las personas dependan del Estado", acusando que "a la izquierda le encanta" que la gente viva del Estado.

Al respecto comentó, con algunos matices, su par gremialista Guillermo Ramírez: "No comparto la lógica de que la gente se acostumbra (a depender del Estado), lo que sí comparto es la lógica de que cuando se dan las circunstancias para poder salir, se baje el monto de tal manera de poder llegar a más personas y generar incentivo para que haya más gente trabajando".