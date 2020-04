Pink afirma que su contagio de coronavirus es "la cosa más aterradora" que ha pasado en su vida

La cantante Pink está en plena recuperación tras contagiarse de coronavirus junto a su hijo de tres años y explicó detalles de sus días con COVID-19.

La artista se unió a Ellen DeGeneres para su edición en el hogar del programa y recordó entre lágrimas su experiencia junto a su hijo Jameson.

"Esta es la cosa más aterradora por la que he pasado en toda mi vida", le dijo a DeGeneres entre lágrimas. "Realmente es solo una montaña rusa", afirmó.

La voz de "Just Give Me A Reason" explicó que Jameson fue el primero en mostrar síntomas del virus, aunque al principio no pensaron mucho en él.

"Los niños de tres años se enferman todo el tiempo. Pero comenzó con fiebre, el 14 de marzo. Iba y venía. Luego dolores de estómago y diarrea y dolores en el pecho, y luego un dolor de cabeza y luego dolor de garganta. Todos los días había algún síntoma nuevo", contó.

Luego, alrededor del 16 de marzo, la cantante comenzó a experimentar sus propios síntomas. "No me sentía bien, estaba realmente cansada, tuve escalofríos pero nunca tuve fiebre. Nunca tuve lo que te dicen que busques", contó.

En lugar de ir al hospital, Pink decidió que ella y su hijo se mantendrían en casa a menos que las cosas empeoraran. "Estamos bien esta semana. Ni siquiera sé qué día es, pero esta es una semana mejor que la anterior", expresó.

La cantante había revelado días atrás que tras contagiarse había decidido donar 500 mil dólares al combate contra la pandemia.