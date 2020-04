Polémica en el Biobío por los túneles sanitizadores: Seremi los prohíbe y alcaldes se rebelan

La Seremi de Salud del Biobío prohibió los túneles sanitizadores instalados en comunas como San Pedro de la Paz y Hualpén como medida de prevención ante el coronavirus, medida que indignó a los alcaldes de la zona.

La Subsecretaría de Salud Pública lanzó un circular en la cual no recomienda el uso de estas instalaciones ya que los productos empleados están diseñados para ser aplicados sobre superficies y no personas, teniendo características irritantes. Además apuntó que la "desinfección de personas" no está regulada en la normativa sanitaria.

"Nosotros dijimos que lo íbamos a estudiar, después llega la circular desde la Subsecretaría de Salud Pública que deja mucha claridad sobre lo que hay que hacer con estos túneles", dijo el seremi de Salud penquista, Héctor Muñoz.

Debido a esto la autoridad sanitaria regional decidió no autorizarlos y se reiteró que las medidas de protección deben ser las mascarillas. "Estos túneles se pueden usar a lo mejor a ropa, que no estén en contacto directo con la piel. Es súper complejo que se usen, así que nosotros lo vamos a prohibir todos estos túneles a personas", agregó.

Sin embargo, se instruye que a pesar de no haber evidencia, el Ministerio de Salud puede autorizar a empresas que ocupen materiales visados por la autoridad sanitaria.

La Subsecretaría de Salud Pública de Chile no recomienda el uso de túneles sanitizadores de personas. Sin embargo, instruye que a pesar de no haber evidencia, el Minsal puede autorizar a empresas que ocupen materiales visados por la Autoridad Sanitaria. @Cooperativa pic.twitter.com/MXf3JaAPBm — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 22, 2020

Alcaldes se declaran en rebeldía

El presidente regional de la Asociación de Municipalidades del Biobío y alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, recalcó que los jefes comunales de la región de declaran en rebeldía.

"Si el intendente ha entregado túneles a Talcahuano y ha ofrecido a San Pedro, cómo el seremi, un funcionario de segunda categoría, está entregando una información distinta, pónganse de acuerdo", criticó.

Y agregó que "lo que abunda no daña, por lo tanto, yo creo que definitivamente en la inconsistencias del Gobierno, en lo absurdo de sus medidas, vamos a tener que entrar como municipios en un estado de rebeldía contra el Gobierno y nosotros veremos entonces cómo aplicamos las normas que favorecen la protección de los vecinos".

Además, Retamal apuntó que los túneles no serán retirados de los lugares donde fueron instalados.

Audito Retamal, presidente de la Asociación de Municipios del Biobío tras orden de la seremi de Salud de sacar túneles sanitizadores: "Vamos a tener que entrar como municipios en un estado de rebeldía, es una medida absurda". Afirma que no sacarán dispositivos. @Cooperativa pic.twitter.com/4RUsc19xoT — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 23, 2020

Las comunas que tienen estos túneles

Penco

Concepción

Talcahuano

Hualpén

San Pedro de la Paz

Coronel

Lota

Tomé

Santa Juana

Yumbel

Laja

Los Ángeles

Negrete

Alto Biobío

Mulchén

Arauco

Cañete

Curanilahue

Contulmo

Los Álamos

Tirúa

Presidente del Colmed en Concepción: "Uno no puede no considerar el sentido común"

El presidente del Colegio Médico de Concepción, Germán Acuña, llamó a las autoridades a ser "cautos". "Por de pronto, no tenemos evidencia de que funcione y no deberíamos usarlos, pero creo que uno no puede no considerar el sentido común y la intuición de las personas. En el caso de las mascarillas, el sentido común y la intuición decían que deberíamos usarlas mientras todos nos decían que no, que no había evidencias, y resulta que ahora hay que usarlas", dijo.

"Hay que tener más humildad desde el punto de vista científico y estar atentos a que las personas, las comunidad y los alcaldes puedan tener ideas que a lo mejor son buenas", agregó el facultativo.