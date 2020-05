Polémica en Irlanda por imágenes del primer ministro tomando sol en un parque

El primer ministro de Irlanda, Leo Varadker, se encuentra en la polémica luego de ser captado tomando sol en un parque de Dublín.

La fotografía de Varadker junto a marido, Matthew Barrett, y dos personas más en el Phoenix Park el domingo pasado ha sido ampliamente difundida, ya que su vivienda se encuentra fuera de los límites del confinamiento impuesto a raíz del coronavirus.

1,608 people dead and look at the state of him.



Pack your things Leo Varadkar it's over. pic.twitter.com/Fg3JmQWYmK