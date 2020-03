Polémica entre ministra Hutt y taxistas por protocolos sanitarios ante el coronavirus

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, aseguró que estableció comunicación con "organizaciones formalmente constituidas" de taxistas para informarles de los protocolos y así evitar contagios de coronavirus entre los trabajadores.

El 13 de marzo pasado, la cartera dirigida por Hutt emitió un documento en que recomienda a quienes son responsables de servicios adoptar las medidas decretadas por el Ministerio de Salud.

Al respecto, y ante las críticas de algunos grupos de taxistas que reclaman nula comunicación con el Gobierno, la ministra Hutt explicó que "hay organizaciones formalmente constituidas y con ellos nos hemos reunido y hemos intercambiado los protocolos, hemos discutido cuáles son las medidas de protección".

Ante los cuestionamientos, la secretaria de Estado respondió que "hay otro grupo de taxistas que, si bien son organizaciones, son organizaciones constituidas de hecho. Posiblemente se trate de alguna de esas organizaciones las que están planteando esta necesidad de conversación".

TAXISTAS DESMIENTEN DICHOS DE LA MINISTRA

Desde dos organizaciones de taxistas niegan contactos con la ministra de Transportes y critican que la circular emitida el 13 de marzo es vaga y general respecto a temas sanitarios.

El coordinador general de Conataxi, Claudio Morales, apuntó que "con respecto al coronavirus, nada, no hemos tenido ninguna reunión y tengo entendido, porque tuve contacto con otras organizaciones a las que ella alude o afirma que tuvo reuniones, y tampoco ha tenido, no ha recibido a nadie. No dice nada en algo totalmente básico, no aporta en nada".

En tanto, Luis Reyes, presidente de Confenatach, si bien reconoció haber mantenido conversaciones con representantes del Gobierno, aseguró que "no hemos tocado ese tema sanitario, yo he conversado incluso con el jefe de gabinete de la ministra, hemos tenido reuniones vía teletrabajo, porque no estamos saliendo a la calle, por lo tanto, dadas nuestra crisis económica, no hemos tocado el tema sanitario".

UBER PRESTARÁ APOYO ECONÓMICO A CONDUCTORES EN CUARENTENA

Las aplicaciones de transporte de pasajeros, en tanto, están tomando, por iniciativa propia, medidas sanitarias para sus conductores y usuarios. Además, Uber respaldará económicamente a sus socios conductores que deban mantener cuarentena obligatoria por verse afectados por el Covid-19.

Verónica Jadue, gerenta de Comunicaciones de Uber, explicó que "en el caso de socios conductores diagnosticados con coronavirus o que se encuentren en cuarentena por una autoridad de salud pública, recibirán de manera única y extraordinaria un apoyo económico por 14 días".



En Cabify, en tanto, informaron que uno de sus conductores se encuentra afectado por el coronavirus, por lo que ya dieron aviso a los pasajeros que utilizaron ese vehículo en las últimas dos semanas.