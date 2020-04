Polémica genera contagio de Covid-19 en BancoEstado de Illapel

Polémica existe en la Región de Coquimbo por el contagio de Covid-19 en una sucursal de BancoEstado en la comuna de Illapel, lo que incluso llevó al alcalde a presentar una denuncia contra la entidad bancaria por poner en riesgo la salud de la población.

En la capital de la provincia del Choapa, un trabajador de esa institución financiera contagiado con coronavirus llegó a La Serena desde Cuba, donde pasó sus vacaciones, y tuvo que viajar a desempeñar sus funciones en Illapel el jueves y viernes de la semana pasada, lo que significó el contagio de una funcionaria de sucursal, hasta el momento.

Ante este hecho, el alcalde de Illapel, Denis Cortés, interpuso una denuncia en contra de BancoEstado y quienes resulten responsables por poner en riesgo la salud de las personas.

"Hemos hecho un trabajo enorme para poder retardar la llegada de esta pandemia. Creemos que con esta denuncia son muchas las personas que tienen que tomar los resguardos y tomarse esto en serio, porque hay instituciones como esta entidad bancaria de Illapel, y otras, que no protegen a sus trabajadores", señaló la autoridad comunal.

INTENDENTA: SE TRATARÍA DE UNA IRRESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

Por su parte, la intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, indicó que de ser cierto que el funcionario bancario fue obligado a atender público, pese a su cuarentena, se trataría de una irresponsabilidad de la empresa.

"Si esto fue así y es efectivo, me parece que es la más grande de las irresponsabilidades que haya podido haber realizado una persona, al no contar con la empatía y no tomar resguardo para esa persona como para la posibilidad de que alguien que esté sospechoso pueda contagiar a los demás. Veremos qué acciones corresponden desarrollar", sostuvo la jefa regional.

El abogado Washington Altamirano, quien integra el equipo jurídico de la Municipalidad de Illapel, explicó que la denuncia se ampara en el artículo 318 del Código Penal, que castiga a las personas que ponen en peligro la salud pública por infracción a las reglas de higiene o salubridad, en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio.

El jurista remarcó que en este caso "no cumplió ni la cuarentena que señalaba el Ministerio de Salud y tampoco evitó el BancoEstado que un funcionario de él se trasladara y fuera a trabajar de una ciudad a otra. (…) Es el mismo delito que se le está imputando al ciudadano que llegó del extranjero y tomó el avión a Temuco, y a la señora que salió al mall Alto Las Condes".