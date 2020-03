Polémica por dictamen de la Dirección del Trabajo que permite exonerar obligaciones de contratos laborales por cuarentena

Un dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) explicó la situación contractual entre la empresa y sus funcionarios, y la posible suspensión de remuneraciones debido a la cuarentena o cordón sanitario producto de la pandemia del coronavirus Covid-19.

En un documento con fecha de hoy 26 de marzo, la DT establece que ante medidas restrictivas "como son la cuarentena, el cordón sanitario o el toque de queda, al ser actos de autoridad que responden a una situación de emergencia sanitaria (...) se exonera a las partes de las obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo", es decir, a "saber, otorgar el trabajo convenido y pagar la remuneración de parte del empleador y asistir a prestar los servicios pactados por parte del trabajador".

Asimismo, la DT advierte que "esta situación debe ser necesariamente analizada por los tribunales ordinarios de justicia, quienes, en definitiva, son los encargados de dirimir alguna controversia".

"Sin perjuicio de lo anterior, quedan excluidos de los efectos del caso fortuito o fuerza mayor, aquellas labores indispensables y esenciales para la población, según determine la autoridad competente", añade el documento.

El texto además señala que no entregará remuneración por "el tiempo que permanecen los trabajadores en la empresa sin ejecutar labor a la espera del levantamiento de la medida de aislamiento luego de haber terminado la jornada diaria, salvo que las partes acuerden el pago de remuneración".

"Nosotros interpretamos la ley vigente"

Ante la polémica surgida por este dictamen, la directora (s) del Trabajo, Camila Jordán, sostuvo que "la idea siempre es promover la estabilidad en el empleo y promover que no haya suspensión del mismo, por eso se establece la posibilidad de las partes acuerden medidas alternativas de cumplimiento".

Indicó que lo que señala el dictamen "no es algo nuevo esta doctrina histórica y vigente del servicio, desde hace más de 25 años es una doctrina que existe en el servicio y está conforme a la ley (...) nuestra doctrina se tiene que ajustar a la ley y la ley vigente establece como causal el caso fortuito de fuerza mayor".

"Motivo por el cual la Dirección del Trabajo históricamente lo ha establecido como criterio, no porque sea un capricho o porque sea una intención de ella, sino porque la ley así lo dice y nosotros interpretamos la ley vigente, y existiendo esta ley vigente estamos limitados a interpretar esa ley", agregó Jordán.

Sin embargo, la directora (s) del Trabajo sostuvo que debe "atenderse caso a caso, el caso fortuito tiene requisitos que se tienen que cumplir y esos requisitos hay que atenderlos caso a caso y se verá en la medida que el empleador o el trabajador lo requiera".

"La idea es que los empleadores junto con sus trabajadores acuerden modos alternativos de cumplimiento de la obligación laboral, se puede establecer trabajo vía remota, vía jornada diferida, pero especialmente en este caso de cuarentena la vía remota también es una opción. En la medida que se den estas modalidades de trabajo, no se suspende la relación laboral y se mantienen las obligaciones de ambas partes", señaló Jordán.

Por ello, indicó que "el llamado que se hace es promover y que los empleadores promuevan y busquen acuerdos de cómo si no hacen su función o en otra función de poder no suspender la relación laboral y que la persona se mantenga trabajando de alguna manera, quizás no solamente en la misma función, pero puede ser otra que se pueda abordar de esa manera".

Se tramita proyecto para pactar rebaja de salarios

El 20 de marzo pasado el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció la presentación de un proyecto de ley que podría evitar los efectos no deseados de este dictamen y que busca regular que los trabajadores y empleadores puedan pactar una rebaja de salarios con cargo al seguro de cesantía.

La iniciativa se tramita actualmente en el Congreso: Fue despachada este jueves por el Senado y mañana viernes será vista por la Cámara Baja.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, advirtió que "sin esta ley los trabajadores, salvo que hayan pactado algo con sus empleadores, si no han concurrido a trabajar no procede el pago de la remuneración".

"Es por eso que esta ley tiene efecto retroactivo para poder hacernos cargo de las contingencias que han ocurrido entre el día 18 de marzo y la fecha de hoy. Necesitamos esta ley lo antes posible aprobada", enfatizó.

Críticas transversales al decreto

El senador Felipe Harboe (PPD) señaló que el decreto de la Dirección del Trabajo va en una dirección contraria a la protección de los trabajadores.

El documento "va en la dirección completamente contraria a la idea de la protección de trabajadores que estamos viendo a nivel de nuevos proyectos de ley", señaló Harboe, haciendo un llamado "a enmendar prontamente este dictamen. Necesitamos mayor protección laboral en estos momentos".

"Necesitamos que la Inspección del Trabajo esté del lado de los trabajadores", enfatizó el senador.

La presidenta de la Comisión del Trabajo la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans, sostuvo que "instamos a la Dirección del Trabajo a anular el último dictamen, su función es proteger a los trabajadores y la interpretaciones que generen de venir acorde a su función y de todas formas vamos a presentar proyectos de ley para que esto quede claro y no quede abierto a interpretaciones maliciosas".

En la misma línea, el senador Manuel José Ossandón (RN), a través de Twitter, fustigó el documento, asegurando que en todo el mundo se está protegiendo a los trabajadores, en Chile obligamos a que trabajen, sino son despedidos. Impresentable".

Contradicción grave, la DT hoy emite un decreto: quienes no puedan ir trabajar por cuarentena, no tienen derecho a recibir su sueldo. En todo el mundo se está protegiendo a los trabajadores, en 🇨🇱 obligamos a que trabajen, sino son despedidos. Impresentable. pic.twitter.com/6Oj1EptJ3T — Manuel José Ossandón (@mjossandon) March 26, 2020

En tanto, la Asociación Gremial de Abogados Laboristas de Chile, criticó el decreto señalando a través de un comunicado que "nuestra asociación debe rechazar categóricamente la idea del Gobierno de hacer cargar sobre los trabajadores todo el peso de la crisis, sin exigir esfuerzo alguno a las empresas".

"Llamamos a nuestros socios a apoyar a los trbajadores en este momento de extrema incertidumbre. Llamamos también al parlamento que no se deje de extorisionar a pretexto de la crisis para la población de legislaciones resistidas por los trabajadores", cerró el texto.

