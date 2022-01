Por sospecha de brote Covid: Colmed llamó a aislarse a asistentes de fiesta de Año Nuevo en Talca

El bailarín y DJ "Nelson Mauri" advirtió en sus redes sociales que presentaba síntomas asociados al Covid-19 tras haber participado de un espectáculo en Talca para Año Nuevo.

"Todos vieron que estuve este Año Nuevo en una fiesta tocando en Talca y me he sentido súper mal, tengo fiebre, dolor de gargante, me duele el pecho. No es para alarmar a nadie, pero ojalá que toda la gente que asistió, tome algún resguardo, yo espero hacer un PCR", informó Nelson Mauricio Pacheco.

#Maule: [Video] El Dj y bailarín, Nelson Mauricio Pacheco, advirtió en redes sociales síntomas #Covid_19 tras ser parte de un espectáculo de fin de año en #Talca, lo que alertó al @ColmedMaule quien llamó a los asistentes a aislarse y prevenir ante un posible brote @Cooperativa pic.twitter.com/08XHjLgGzs — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) January 3, 2022

Ante la publicación en redes sociales, el Colegio Médico del Maule reaccionó y llamó a los asistentes a la prevención ante un posible brote de coronavirus.

"La pandemia continúa y el llamado es a la prevención, a que los asistentes que tengan síntomas no lo asocien a un resfrío de verano, se aíslen y realicen PCR", dijo a Cooperativa Regiones el secretario de la orden, Carlos Tohá.

El facultativo agregó que "la trazabilidad en estos casos es clave en un posible brote y deben ser los consultorios los que la realicen para controlar a los contactos estrechos".

Desde la Seremi de Salud del Maule no ha existido pronunciamiento ante la sospecha de brote en una fiesta de fin de año en Talca.