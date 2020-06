Presidenta del Senado: Con su propuesta Piñera desconoce atribuciones del Congreso

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), aseguró que con la comisión propuesta por el Gobierno para revisar la admisibilidad de distintas mociones en el Congreso, el Presidente Sebastián Piñera está desconociendo la regulación interna del poder Legislativo.

"Plantea un conflicto con el Parlamento, porque desconoce atribuciones y facultades, legislación interna que tenemos en las dos cámaras para la tramitación de los proyectos", sostuvo la parlamentaria en El Diario de Cooperativa.

La senadora explicó que "cuando un proyecto presenta controversia en materia de inadmisibilidad, está regulado no solo por el reglamento del Senado, sino que también por la Ley Orgánica del Congreso, entonces la prerrogativa de declarar admisible un proyecto de ley es de los presidentes de la Cámara de Diputados o del Senado".

"Entonces, cuando el Presidente no está de acuerdo con aquello (lo determinado por la Mesa), tiene varias atribuciones y facultades que, en el contexto del debate que hoy se ha dado, no las ha usado", insistió, recordando que si bien la propuesta del Gobierno surgió tras su rechazo al postnatal de emergencia y la ley que prohíbe el corte de servicios básicos, no interrumpió su tramitación.

En vista de que el Ejecutivo puede recurrir al Tribunal Constitucional, incorporar proyectos con urgencia, e incluso vetar iniciativas "para modificar un texto que no le gusta", Muñoz expresó que "no comprendemos esta declaración pública que ha hecho el Presidente frente a una situación de debate de admisibilidad de algunos proyectos, y no entendemos que no haya hecho uso de estas facultades".

"El Parlamento está inhibido de plantear debate político"

La senadora también sostuvo que usualmente parlamentarios presentan iniciativas con vicios de inadmisibilidad por "el estrecho margen de facultades que tienen" a conciencia, esperando que de ellas resulte un debate político.

"En un sistema tan excesivamente presidencialista como es el nuestro, hay muchas iniciativas que entran en la controversia de admisibilidad. Ahora, eso significa que el Parlamento está inhibido de plantear siquiera el debate político"

Finalmente, aludió a un posible respaldo de la propuesta si implica un eventual cambio en las atribuciones del Tribunal Constitucional a la hora de revisar los proyectos.

"Si con ella desaparece el Tribunal Constitucional, o por lo menos sus facultades de control preventivo, bueno, está muy bien, pero de esta manera, tenemos un Tribunal Constitucional que va a seguir operando, y con esta legislación que va a presentar el Presidente que va a entrar a modificar el funcionamiento del Parlamento", remató.