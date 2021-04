Presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencia: Quienes van a fiestas van a buscar muerte

La Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (Sochimu) alertó que el sistema de salud está "muy sobreexigido" y que se ha hecho latente, junto a la del coronavirus, "la pandemia de la indolencia" con ciertos grupos de personas que, pese a la situación, siguen infringiendo las medidas sanitarias y participando en fiestas clandestinas.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el presidente de la Sochimu, Luis Enberg, se sumó a los llamados de preocupación de la autoridad por estos eventos, que siguen registrándose pese a las restricciones sanitarias, y apuntó que "es preocupante ver personas de 30, 40 años, que llegan muy graves: es terrible verlas porque llegan pidiendo ayuda, desesperadas, con la sensación de que se van a morir".

"Las personas jóvenes que piensan que no les va a dar, que participan en fiestas y mal utilizan los permisos, lo único que demuestran es indolencia, y esa es otra pandemia que existe, de que no importa lo que le pase al otro porque a mí no me va a dar", criticó.

En ese sentido, aseguró que "lo que no entienden estas personas es que cuando van a fiestas van a buscar muerte, y esa muerte puede que ellos no la 'consuman', pero sí se la pueden entregar a otras personas, a familiares, a sus seres queridos, compañeros, amigos, y eso habla de indolencia".

El Covid-19 "es una enfermedad muy cruel porque hace que la gente muera sola, y muchas veces ni siquiera alcanza a despedirse de sus cercanos", por lo que "me enoja mucho, me da rabia, porque (quienes incumplen las medidas) es gente que no toma consciencia del daño que están haciendo ni del esfuerzo que se está haciendo" en la red sanitaria, enfatizó.

"Me preocupa hacia dónde va la sociedad: si hay un porcentaje de personas que sólo se preocupan de su bienestar y pasarlo bien, vamos a construir una sociedad muy inadecuada", cuestionó. Todo ello mientras que "yo veo lo cansado que están los equipos de salud, como llegan licencias porque la gente no da más, porque física y emocionalmente están muy cansados".

Ante estos hechos, "quizás tenemos que hacer una campaña igual a la de los cigarrillos, de empezar a poner carteles en la calle y mostrar cómo la gente está falleciendo, y todos los días mostrar en todos los medios cuánta gente está falleciendo, porque es igual a que se caiga un avión diario, y la gente no lo entiende", sostuvo el jefe de la Urgencia del Hospital Clínico UC-Christus.

"SI SIGUE LA TENDENCIA, LLEGAREMOS AL COLAPSO"

Según el balance diario del Ministerio de Salud, la ocupación de camas críticas llegó al 97%, pese a haber superado las 4.000 instaladas, con sólo 135 disponibles. La tendencia es cercana a las 300 internaciones semanales.

Aquello ha significado un mayor estrés en las mismas urgencias, y "representa que nos tenemos que quedar por más tiempo del que quisiéramos con pacientes críticos, intubados, que requieren una monitorización bastante estrecha, que se logra cuando están en la unidad de pacientes críticos".

"Si bien en Urgencia estamos capacitados paras tratar a estos pacientes, el lugar ideal para que estén es en la unidad de paciente crítico: en la UCI una enfermera puede ver a cuatro pacientes, y en un extremo un poco más; en la Urgencia no tenemos esa limitante, nos llega constantemente gente, entonces una persona que demande muchos cuidados de enfermería y médicos, no se le puede entregar el ideal porque el médico de urgencia, una vez que ve y estabiliza un paciente, tiene que ver a otro, a otro y otro", expuso.

La Sochimu está elaborando un catastro sobre la situación en las Urgencias en la Región Metropolitana, que aparece como la zona más representativa a nivel nacional, porque -aunque "centralista"- es "donde existe la mayor cantidad de pacientes críticos y donde se concentra la mayor cantidad de urgenciólogos".

"Las cifras que reunimos hoy, y nos faltan algunos centros, es que hay 443 pacientes esperando una cama de paciente crítico, que son intermedio y UCI, y 25 pacientes en urgencia con ventilación invasiva esperando una cama", detalló.

El sistema está "extremadamente sobreexigido, y si seguimos con esta tendencia vamos a llegar a un colapso (..) que es cuando no se puede recibir más pacientes, y en este momento tenemos la capacidad de recibir, pero estamos muy sobreexigidos", afirmó.