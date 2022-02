Presidente del Magisterio: Es mentira que nosotros no queramos presencialidad

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, aseguró que ellos siempre han querido presencialidad en la educación escolar y es un "error" la tesis de que desde el magisterio aboguen por clases telemáticas.

En conversación con Cooperativa, el presidente del Magisterio señaló que "nosotros hemos venido sosteniendo desde siempre que nada reemplaza la presencialidad. Hoy día dejamos una carta al ministro de Educación, donde insistimos en la necesidad de que hay que volver a clases presenciales. El problema es que se ha generado desde el Ministerio esta lógica de hacer creer que nosotros no queremos la presencialidad; eso está totalmente equivocado".

"Distinto es que a nosotros nos parezca que aquí hay tres premisas fundamentales que se deben de cumplir y que con el actual protocolo que el ministro (Raúl Figueroa) presentó, no se cumple: presencialidad a la brevedad para todos, no solo para el 20%; la segunda, es que queremos presencialidad por todo el año; y queremos una presencialidad lo más segura posible", insistió Díaz.

"El protocolo que elaboró el Mineduc no las resguarda (las premisas) porque no considera aforos. Tenemos comunas en Chile que están en fase con aforos bastantes restringidos para ir al teatro, al restaurante, al estadio y, sin embargo, en la escuela no hay ningún problema: pueden estar los 45 niños a 30 centímetros de distancia", fustigó.

FELIPE BERRÍOS: LOS NIÑOS SE ENFRENTAN A UN PELIGRO MÁS GRAVE QUE EL COVID EN LA CALLE

En este contexto, el sacerdote jesuita, Felipe Berríos, comentó a Cooperativa que los niños y adolescentes "llevan tres años sin clases presenciales" en Antofagasta.

"Imagínate un chiquillo que estaba en primero medio; ya el Estado lo desertó a él. Eso es más dañino todavía que el Covid", afirmó el religioso. Y agregó que "cualquier riesgo que tomen en los colegios va a ser menor que los chiquillos apelotonados en la esquina al lado de la droga, sin nada que hacer".

"Yo hablé con el presidente del Colegio de Profesores, cuando recién lo eligieron, y le dije el drama que se está viviendo", añadió Berríos, enfatizando que los alumnos de colegios municipalizados y más pobres "se enfrentan un peligro más grande que el Covid en la calle".